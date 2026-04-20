UAS reclama predio para Preparatoria Marcelo Loya; denuncian invasión de Antorcha Campesina

El proyecto de construcción de la Preparatoria Marcelo Loya Ornelas de la Universidad Autónoma de Sinaloa se encuentra frenado debido a una invasión de más de 20 años por parte del grupo Antorcha Campesina.

Juan de la Rosa Ayala, profesor de tiempo completo y promotor del proyecto de la Preparatoria Marcelo Loya, comentó que el conflicto se centra en un terreno ubicado en la Colonia Francisco Labastida Ochoa y dijo que el predio fue donado formalmente a la Universidad en 1997.

“Yo no sabía que había una preparatoria ahí que manejan los ‘antorchas’”, expuso.

El conflicto por el terreno aumentó el pasado fin de semana cuando personal de la UAS acudió a limpiar el área de la cual ocupa una parte la Preparatoria Rafael Ramírez, que se encontraba con basura.

Tras las labores de limpieza realizadas el pasado viernes 17 de abril, integrantes del grupo Antorcha Campesina se presentaron el sábado reclamando la propiedad sin exhibir documentos legales.

De la Rosa señaló que los invasores retiraron un tejaban que era una estructura metálica valorada en un millón 550 mil pesos.

“Estuvimos aquí el viernes pasado. Todo era monte, aquí estaba la estructura, los hoyos y se la llevaron. Una estructura metálica que era un tejaban”, señaló.

También lamentó que el grupo pretenda establecer ahí una preparatoria denominada Rafael Ramírez sin contar con la certeza jurídica del terreno.

Actualmente, la Preparatoria Marcelo Loya opera con una matrícula de aproximadamente 200 alumnos en un espacio prestado, siendo el comedor infantil “La Cucharita Feliz”, donde funciona desde el año 2003.

El plan de la UAS es diversificar la oferta educativa en este nuevo plantel, incluyendo modalidades de bachillerato semiescolarizado sábados, domingos y virtuales, conforme a lo establecido en la nueva Ley Orgánica que mandata el no rechazo de estudiantes.

Pese a la invasión de una sección del terreno en forma de escuadra, las autoridades universitarias mantienen el plan de edificar un inmueble de tres niveles.

De acuerdo con el departamento jurídico de la UAS, se espera que a finales de mayo llegue un recurso adicional para iniciar la obra.

“La idea es evitar la confrontación”, indicó.

El promotor del proyecto aseguró que ha enviado solicitudes de apoyo a diversos niveles de gobierno, incluyendo a la Secretaría de Educación Pública y al Gobierno del Estado, para garantizar que el patrimonio universitario sea respetado y se pueda cumplir con la demanda estudiantil de la zona.