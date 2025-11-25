UAS reconoce falta de recursos para cubrir aguinaldo y advierte posible retraso hasta marzo

La Universidad Autónoma de Sinaloa enfrenta un panorama financiero complejo ante la proximidad del cierre de año, informó el rector Jesús Madueña Molina.

Madueña Molina confirmó que, aunque la institución tiene asegurado el pago de las dos quincenas de diciembre para su personal, actualmente no cuenta con los recursos necesarios para cubrir el aguinaldo correspondiente.

Según explicó, la UAS requiere alrededor de 900 millones de pesos para garantizar esta prestación.

Sin embargo, la proyección financiera de la institución no contempla disponibilidad para cumplir con esta obligación en diciembre.

Ante esta situación, Madueña Molina advirtió que, si no se logra obtener los recursos en los próximos días, la universidad tendría que aplazar el pago del aguinaldo hasta marzo.

Recordó que en años anteriores se ha recurrido a esta medida, aunque insistió en que repetirla generaría complicaciones adicionales, pues un retraso al primer trimestre dejaría un faltante que volvería a impactar en la misma prestación a finales del próximo año.

El Rector señaló que viajó a la Ciudad de México para gestionar apoyos extraordinarios, pero fue informado de que no existe disponibilidad presupuestal federal para solventar la necesidad de la UAS.

Pese al escenario, aseguró que continúa en comunicación con el Gobernador Rubén Rocha Moya y con el Secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Landeros Güicho, con el fin de explorar alternativas que permitan resolver el déficit antes de que concluya el año.

Asimismo, indicó que solicitar un crédito no es una opción viable para la Universidad, ya que requeriría aprobación del Congreso del Estado y representaría una carga fiscal considerable para la institución, la cual arrastra compromisos económicos acumulados.