UAS registra $57 millones por aclarar en revisión de la ASF a universidades públicas estatales

La Universidad Autónoma de Sinaloa registra 57 millones de pesos pendientes por aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo con datos de la revisión de la Cuenta Pública 2024, sistematizados por el Instituto Mexicano para la Competitividad.

La cifra coloca a la institución sinaloense entre las 10 universidades públicas estatales con mayores montos observados por el órgano fiscalizador federal, aunque lejos de los primeros lugares a nivel nacional.

En total, la ASF identificó 2 mil 404 millones de pesos con posibles irregularidades pendientes por aclarar en el gasto de instituciones de educación superior del País.

De ese monto, mil 879 millones de pesos corresponden a universidades públicas estatales, lo que representa la mayor proporción de los recursos observados.

Dentro del desglose por tipo de institución, las universidades públicas estatales concentran el monto más alto con mil 879 millones de pesos; les siguen las universidades de apoyo solidario con 267 millones; las universidades tecnológicas y politécnicas con 153 millones; los institutos tecnológicos con 85 millones; y los institutos interculturales con 19 millones de pesos.

En el caso específico de las universidades públicas estatales con mayores recursos pendientes por aclarar, la lista es encabezada por la Universidad Autónoma de Nuevo León con 581 millones de pesos; la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con 295 millones; la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas con 262 millones; y la Universidad Autónoma de Campeche con 232 millones.

También figuran la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca con 103 millones de pesos; la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con 88 millones; la Universidad Autónoma de Chihuahua con 85 millones; la Universidad Autónoma de Baja California con 61 millones; la Universidad Autónoma de Sinaloa con 57 millones; y la Universidad Autónoma de Nayarit con 51 millones.

De acuerdo con la información publicada, los montos señalados corresponden a recursos que la ASF determinó como pendientes de aclaración tras la revisión del ejercicio del gasto federalizado.

Esto implica que las instituciones deben presentar documentación o solventaciones para justificar el uso de los recursos observados.

En el contexto nacional, el monto atribuido a la UAS representa una fracción del total observado en universidades públicas estatales, que en conjunto concentran casi el 80 por ciento de los 2 mil 404 millones de pesos detectados por la ASF en el sector de educación superior.

La revisión forma parte de los informes de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2024, mediante los cuales la ASF analiza el ejercicio de recursos federales transferidos a entidades y organismos públicos, incluidas las universidades autónomas estatales.

Hasta el cierre del informe, los recursos señalados como “pendientes por aclarar” permanecen en proceso de solventación ante la autoridad fiscalizadora.