UAS reporta retorno a la normalidad en el sur de Sinaloa tras jornada de violencia

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, informó que las actividades escolares en las unidades regionales de la zona sur del Estado han comenzado a regularizarse tras la jornada de violencia registrada el pasado domingo.

Pese a que el lunes se reportó ausentismo en las preparatorias de El Rosario, Escuinapa, Concordia y Mazatlán, el Rector confirmó que para este martes la situación se ha normalizado en su totalidad y destacó que en las zonas centro y norte del Estado no se han presentado incidentes y las instituciones operan sin contratiempos.

“Hubo ausentismo en Mazatlán, pero ya por la tarde se regularizó y el día de hoy nos están informando que está todo regular”, indicó.

Madueña Molina enfatizó que la estrategia institucional prioriza la seguridad de los estudiantes, especialmente de aquellos que dependen del transporte público, así como de los trabajadores universitarios.

Como medida preventiva, en el municipio de Culiacán se mantienen los horarios compactados, con apertura a las 08:00 horas y cierre a las 17:00 horas, a pesar de que la situación en la capital se ha reportado tranquila.

Respecto a las zonas rurales, como el caso de Elota donde se presentan eventos esporádicos, el Rector fue claro al señalar que la instrucción es migrar de inmediato a la modalidad virtual cuando existan riesgos, con el fin de no exponer a los jóvenes.

“La indicación es que cuando haya una situación de este tipo, pues nos vayamos a virtual para no arriesgar a los jóvenes”, puntualizó

Hizo un llamado a la cautela mientras disminuye el temor entre la población tras los hechos violentos en el sur de la entidad.