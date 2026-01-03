UAS reprueba acciones militares de EU en Venezuela y respalda llamado al diálogo

La Universidad Autónoma de Sinaloa emitió un pronunciamiento dirigido a la comunidad universitaria, a la opinión pública y a la sociedad en general, en el que manifestó su postura respecto a las acciones militares realizadas por el Gobierno de Estados Unidos en Venezuela.

En el documento, la institución se definió como una institución amante de la paz y respetuosa de los Derechos Humanos, y señaló que reprueba enérgicamente las acciones militares emprendidas por Estados Unidos en Venezuela, al considerar que se trata de acciones que vulneran los principios establecidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y atentan contra la soberanía de dicha nación.

La UAS indicó que, desde el ámbito universitario, exige respeto a la integridad territorial y a la no injerencia en los asuntos internos de otros países.

“Desde esta trinchera universitaria exigimos respeto a la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos de Venezuela”, se expuso.

En el mismo posicionamiento, la universidad expresó su respaldo a la postura del Gobierno de México ante este contexto internacional.

En particular, manifestó su apoyo a la declaración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien, según el documento, exhortó al gobierno estadounidense a privilegiar las vías diplomáticas y el diálogo para resolver cualquier diferencia de manera pacífica.

Asimismo, la institución expresó solidaridad con la población venezolana y reiteró su postura a favor del respeto a los principios del Derecho Internacional.

“Como comunidad y como mexicanos, nos solidarizamos con las y los venezolanos, al tiempo que exigimos respeto al Derecho Internacional, al multilateralismo y al principio de autodeterminación de los pueblos”, se señaló.

El documento añade que estos principios forman parte de los fundamentos constitucionales de la política exterior mexicana.