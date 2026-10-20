UAS requiere $1,380 millones para cubrir compromisos de fin de año

La Universidad Autónoma de Sinaloa requiere alrededor de mil 380 millones de pesos para cubrir los compromisos laborales de fin de año, entre ellos el aguinaldo y las dos quincenas de diciembre, informó el Rector Jesús Madueña Molina.

Entrevistado durante el 40 aniversario de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAS, Madueña Molina detalló que el pago de aguinaldos representa 840 millones de pesos, mientras que cada quincena requiere otros 270 millones.

“Ustedes saben que no tenemos para los compromisos de cierre de año y desde el mes de enero estamos gestionando esto”, señaló.

El Rector indicó que continúa con las gestiones ante el Gobierno federal para conseguir los recursos extraordinarios que permitan cumplir con las obligaciones de la institución.

Explicó que el día de la entrevista recibió una llamada de Ricardo Villanueva, con quien revisa el tema, para solicitarle su presencia en la Ciudad de México el miércoles, donde continuará con las negociaciones.

Aseguró que la Presidenta de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya cuentan con información sobre las necesidades financieras de la Universidad, además de que el Gobierno de Sinaloa está enterado de las gestiones.

“Tenemos fe y confianza en que vamos a resolverlo”, expresó.

Madueña Molina reconoció que el Gobierno estatal también enfrenta dificultades financieras, por lo que la Universidad ha concentrado sus esfuerzos en buscar recursos en la Federación, donde considera que existen mayores posibilidades de obtener apoyo.



Reingeniería financiera genera ahorros superiores a 600 millones

El Rector afirmó que la reingeniería financiera y administrativa aplicada por la UAS ha generado ahorros anuales superiores a los 600 millones de pesos.

Explicó que las medidas incluyeron la baja de más de 250 trabajadores, principalmente personal de confianza, modificaciones salariales y ajustes en prestaciones, así como cambios relacionados con las obligaciones laborales y el sistema de jubilaciones.

“Hubo muchas bajas, o sea, algo que no queríamos hacer, pero que pues se tiene que hacer en base a la necesidad”, manifestó.

Entre las medidas, mencionó la reducción de su propio salario tabular y los ajustes al aguinaldo del personal de confianza y jubilado, además de otras modificaciones contempladas en la reforma laboral.

De acuerdo con Madueña Molina, el ahorro acumulado por estas acciones ha sido presentado ante autoridades federales como parte de los esfuerzos de la institución para garantizar su viabilidad financiera.

Indicó que la experiencia de la UAS se ha compartido con otras universidades públicas, entre ellas la de Zacatecas y la de San Luis Potosí, además de que han sostenido acercamientos con otras instituciones.

El objetivo, dijo, es que otras universidades puedan conocer las medidas implementadas por la UAS para enfrentar sus dificultades financieras.

Sin embargo, advirtió que la institución tiene un margen limitado para continuar con los recortes, debido a la demanda de servicios educativos y la necesidad de mantener la cobertura universal.



Replantearán la carrera de Sociología

Durante el aniversario de la Facultad de Filosofía y Letras, Madueña Molina también informó que la Universidad trabaja en una nueva modalidad para ofertar la licenciatura en Sociología, luego de que este año no registrara demanda suficiente.

La intención es ofrecerla en línea el próximo año, con el propósito de ampliar las posibilidades de acceso para personas que trabajan o que no pueden asistir a clases en un esquema escolarizado.

El Rector señaló que la baja en la matrícula de las carreras de humanidades es una tendencia que se presenta a nivel mundial y que las autoridades educativas han solicitado fortalecer la promoción de estas disciplinas entre estudiantes de preparatoria.

En ese sentido, destacó la importancia de explorar modalidades educativas que respondan a las necesidades actuales de los estudiantes.