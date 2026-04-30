UAS respalda a Rocha Moya ante acusaciones por tráfico de drogas y colaboración con el Cártel de Sinaloa

La Universidad Autónoma de Sinaloa manifestó su respaldo al gobernador Rubén Rocha Moya, a quien calificó como un aliado de la educación, tras los señalamientos en su contra por parte de autoridades de Estados Unidos.

A través de un comunicado institucional, la casa de estudios reconoció la trayectoria académica y política del mandatario estatal, destacando su formación y su labor durante décadas en favor del desarrollo educativo en Sinaloa y en el País.

La Universidad subrayó su paso por las aulas universitarias, así como su gestión como Rector, periodo en el que se impulsó programas educativos de vanguardia en licenciatura y posgrado, además de ampliar la infraestructura universitaria.

Asimismo, resaltó su desempeño como Senador de la República, donde promovió la Ley General de Educación Superior, y como Gobernador, al contribuir a la ampliación de la cobertura educativa y al fortalecimiento de la calidad académica.

En el documento, la UAS calificó a Rocha Moya como un funcionario con vocación de servicio, apegado a la legalidad y respetuoso del Estado de Derecho, y expresó su confianza en que aclarará cualquier duda sobre su desempeño.

“Confiamos en su palabra y en su calidad moral”, señaló la institución, al tiempo que reiteró su confianza en su liderazgo, experiencia y capacidad de trabajo.

Rocha Moya está señalado por parte de autoridades estadounidenses, junto con otros funcionarios y ex funcionarios, de delitos relacionados con el narcotráfico y con la cooperación con el Cártel de Sinaloa.