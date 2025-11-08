$!UAS se suma a foro regional de Alcohólicos Anónimos para impulsar prevención entre jóvenes

CULIACÁN._ La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Unidad de Bienestar Universitario, participó en el Foro a Profesionales de la 36 Reunión de Servicios Generales, Región Norte Poniente de Alcohólicos Anónimos. Durante el evento, que se organizó por la Central Mexicana de Servicios Generales y Alcohólicos Anónimos, la Oficina de Servicios Generales del Área Sinaloa uno y el Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional, la directora de la UBU y la participación de la doctora Sofía Angulo Olivas, los estudiantes estuvieron atentos a los ponentes del encuentro.

De acuerdo a un comunicado, este 7, 8 y 9 de noviembre, los temas se compartieron a través de sesiones de trabajo, paneles de reflexión, actividades culturales, experiencias, estrategias y reflexiones sobre el alcoholismo, que reunieron a delegados, custodios y servidores de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa. Angulo Olivas reconoció la importancia de este encuentro que busca visibilizar el arduo trabajo que realiza la asociación en la prevención sobre el uso y abuso del alcohol.