$!UAS suma 200 recortes administrativos y proyecta ahorro de $500 millones

“Van más de 200 que se han hecho a lo largo del Estado y seguimos revisando. Lo que yo no quiero es provocar que corramos gente que después tenga que contratar”, señaló Madueña Molina.

En el marco de la sesión ordinaria del Consejo Universitario, detalló que estos ajustes responden a una revisión de las funciones en cada unidad organizacional y el criterio para las bajas es la detección de áreas donde no existe una exigencia de función justificada.

Como parte del plan de reingeniería financiera para las cuentas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Rector Jesús Madueña Molina informó que se han ejecutado más de 200 recortes de personal en todo el Estado y se ha fijado una meta de ahorro de 500 millones de pesos para el presente año.

También compartió que los recortes se concentran en la base administrativa y no en la académica, para no afectar el dictado de clases.

“En el tema del ahorro con respecto a la reingeniería en este momento tenemos proyectado un ahorro aproximado de 500 millones de pesos”, compartió.

Además de los despidos, la Universidad reportó avances en el ajuste a las pensiones, medida que comenzó a aplicarse en enero y que genera un ahorro promedio de 15 millones de pesos quincenales.

Durante el primer bimestre del año, este rubro permitió a la institución retener 60 millones de pesos.

La UAS proyecta destinar 100 millones de pesos de su subsidio para el pago de adeudos históricos y convenios con instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Servicio de Administración Tributaria, además de abonos al préstamo de 662 millones de pesos otorgado por el Gobierno del Estado.

Ante la situación económica, el Rector advirtió que no hay garantía total de que no se presenten retrasos en los pagos de nómina durante el transcurso del año, aunque aseguró que la segunda quincena de marzo está garantizada.

El Rector destacó una relación positiva con el Gobierno federal tras una reunión con la Presidenta de la República en Mazatlán, donde se abordó el compromiso de la universidad con la cobertura universal.

Igualmente se hizo un llamado a los aspirantes a ingresar a la UAS para que completen su proceso de preinscripción antes de las vacaciones de Semana Santa, ya que la plataforma cerrará próximamente para dar paso al examen de admisión en el mes de mayo.

Sobre los recientes operativos militares en zonas como El Salado y Quilá, la autoridad universitaria descartó afectaciones en los planteles, señalando que las actividades se desarrollaron fuera de las áreas escolares y en horarios que no interfirieron con las clases.