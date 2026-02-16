UAS valora decretar uso obligatorio de cubrebocas en aulas ante alerta por sarampión

La Universidad Autónoma de Sinaloa analiza la implementación de nuevas medidas sanitarias en sus planteles ante la presencia de casos de sarampión en el País.

El Rector Jesús Madueña Molina indicó que durante esta semana se valorará la posibilidad de decretar el uso obligatorio de cubrebocas en las aulas, como acción preventiva para evitar contagios dentro de la comunidad universitaria.

“Estamos valorando esta semana de decretar el uso del cubrebocas en las aulas porque tenemos que ponernos el huarache antes de espinarnos”, expresó.

Madueña Molina recordó que la institución ya enfrentó un escenario sanitario complejo durante la pandemia de Covid-19, experiencia que dejó aprendizajes sobre la importancia de actuar de manera anticipada.

“Ya tuvimos la experiencia con el covid y pues viene el sarampión y hay que atenderlo”, señaló.

Madueña Molina explicó que la eventual medida tendría carácter preventivo y buscaría proteger tanto a estudiantes como a docentes y personal administrativo, priorizando la continuidad de las actividades académicas presenciales.

La Universidad se mantiene atenta a las recomendaciones de las autoridades de salud y en evaluación constante de la situación epidemiológica, a fin de determinar si se formaliza el decreto en los próximos días.