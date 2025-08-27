$!UAS y Gobierno de Culiacán colaborarán para reactivación del Paseo del Ángel y aniversario del municipio

CULIACÁN._ La Universidad Autónoma de Sinaloa y el Ayuntamiento de Culiacán firmaron un convenio de colaboración para desarrollar actividades en busca de la reactivación del Barrio Mágico “Paseo del Ángel”, así como en los festejos por el aniversario del municipio en septiembre.
Asimismo, el acuerdo incluye la participación y apoyo de la casa rosalina para la próxima edición de la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025.
“Este convenio viene a fortalecer los lazos Ayuntamiento con la Universidad, y básicamente es para desarrollar actividades tanto culturales como deportivas, que vengan a ayudar un poco al tema de lo que está pasando en Culiacán”, destacó el Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina.
El Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, resaltó que con este convenio entre la casa de estudios y el Gobierno local, además del apoyo de los gobiernos estatales y federales, se fomenta el desarrollo de la capital sinaloense.
“Con la firma de este convenio, sellamos una alianza por Culiacán. Es un momento histórico que simboliza la unión de dos pilares de nuestra sociedad: nuestra universidad, y el Gobierno Municipal, estrechando lazos por el bien común”.
“Gracias a esta gran alianza por Culiacán, entre el Gobierno Federal, Gobierno del Estado, ahora la Universidad Autónoma de Sinaloa, y nosotros como Ayuntamiento de Culiacán, será posible que llevemos a nuestra capital hacía la cúspide del progreso y bienestar”, expresó Gámez Mendívil.