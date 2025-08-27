$!UAS y Gobierno de Culiacán colaborarán para reactivación del Paseo del Ángel y aniversario del municipio

CULIACÁN._ La Universidad Autónoma de Sinaloa y el Ayuntamiento de Culiacán firmaron un convenio de colaboración para desarrollar actividades en busca de la reactivación del Barrio Mágico “Paseo del Ángel”, así como en los festejos por el aniversario del municipio en septiembre.

Asimismo, el acuerdo incluye la participación y apoyo de la casa rosalina para la próxima edición de la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025.

“Este convenio viene a fortalecer los lazos Ayuntamiento con la Universidad, y básicamente es para desarrollar actividades tanto culturales como deportivas, que vengan a ayudar un poco al tema de lo que está pasando en Culiacán”, destacó el Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina.