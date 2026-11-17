La Universidad Autónoma de Sinaloa y el Suntuas negocian para evitar una huelga el 19 de noviembre, analizando una prórroga. La institución busca atender demandas laborales, pero enfrenta limitaciones presupuestales que requieren apoyo federal y estatal. La Universidad Autónoma de Sinaloa y las representaciones sindicales mantienen abiertos los trabajos para evitar un movimiento de huelga, previsto para el 19 de noviembre. La institución ya respondió formalmente al pliego petitorio ante el Juzgado Especializado en Materia de Trabajo de la Zona Centro, exponiendo su postura y las posibilidades presupuestales.





Entre las principales exigencias del Suntuas se encuentra un incremento salarial y en prestaciones no ligadas al salario. Sin embargo, la universidad enfrenta condiciones financieras complejas, limitando comprometerse con un porcentaje determinado, mientras busca alrededor de mil 400 millones de pesos para cubrir compromisos de cierre de año. El representante de la Administración Central universitaria, Alfonso Carlos Ontiveros Salas, informó que la prioridad es garantizar el pago oportuno de trabajadores y jubilados. Consideró indispensable que las negociaciones se desarrollen con sensibilidad y tomando en cuenta la realidad financiera de la institución.



