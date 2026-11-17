La Universidad Autónoma de Sinaloa y el Suntuas negocian para evitar una huelga el 19 de noviembre, analizando una prórroga.
La institución busca atender demandas laborales, pero enfrenta limitaciones presupuestales que requieren apoyo federal y estatal.
La Universidad Autónoma de Sinaloa y las representaciones sindicales mantienen abiertos los trabajos para evitar un movimiento de huelga, previsto para el 19 de noviembre.
La institución ya respondió formalmente al pliego petitorio ante el Juzgado Especializado en Materia de Trabajo de la Zona Centro, exponiendo su postura y las posibilidades presupuestales.
Entre las principales exigencias del Suntuas se encuentra un incremento salarial y en prestaciones no ligadas al salario. Sin embargo, la universidad enfrenta condiciones financieras complejas, limitando comprometerse con un porcentaje determinado, mientras busca alrededor de mil 400 millones de pesos para cubrir compromisos de cierre de año.
El representante de la Administración Central universitaria, Alfonso Carlos Ontiveros Salas, informó que la prioridad es garantizar el pago oportuno de trabajadores y jubilados. Consideró indispensable que las negociaciones se desarrollen con sensibilidad y tomando en cuenta la realidad financiera de la institución.
Ontiveros Salas hizo un llamado a las organizaciones sindicales para considerar una prórroga a la fecha de huelga, propuesta que permitiría mayor tiempo para obtener respuestas concretas de los gobiernos federal y estatal, lo que facilitaría acuerdos satisfactorios para ambas partes.
Por su parte, los secretarios generales del Suntuas, Samuel Jesús Castro Camacho e Isfa Bernabé Leal Salazar, informaron que las mesas negociadoras de los sectores académico y administrativo continúan trabajando con la Administración Central.
Indicaron que existen avances, pero un porcentaje importante de demandas no ha logrado acuerdo, principalmente el incremento salarial.
Los dirigentes sindicales confirmaron que analizan solicitar formalmente una prórroga durante la audiencia del 18 de noviembre, ante el Juzgado Especializado en Materia de Trabajo, medida que permitiría ampliar el periodo de negociación y agotar las posibilidades de conciliación.
De alcanzarse acuerdos salariales y si la base trabajadora lo considera, se desistiría del emplazamiento, señalaron los líderes sindicales.
De lo contrario, el Consejo General Estatal de Huelga realizará las acciones correspondientes, incluyendo el estallamiento.
Ambas representaciones coincidieron en la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo, privilegiando acuerdos que respondan a las demandas de los trabajadores y preserven la continuidad académica y administrativa en beneficio de los más de 170 mil estudiantes.