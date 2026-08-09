$!UAS y UAdeO participan en SaberesMX, operada por empresa señalada por fraude de la UNAM

En el caso de la UAS, la institución oferta cuatro cursos, mientras que la UAdeO participa con uno.

Las dos universidades públicas más grandes de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente, forman parte de las 17 instituciones educativas que ofrecen cursos en la plataforma SaberesMX, la cual recientemente ha sido objeto de señalamientos por presuntas vulnerabilidades.

Como parte de un ejercicio realizado por Noroeste, se ingresó al curso “Habilidades blandas para la vida y el trabajo”, publicado por la UAS, cuya duración estimada es de 16 horas.

Durante la prueba se observó que, en aproximadamente dos minutos y únicamente avanzando mediante el botón para continuar entre módulos, fue posible acreditar cerca del 60 por ciento del contenido sin desarrollar las actividades de aprendizaje.

El curso no pudo concluirse debido a que la plataforma no registró las respuestas en los cuestionarios finales, lo que impidió avanzar al resto del contenido y obtener la constancia correspondiente.

El ejercicio se realizó en el contexto de los cuestionamientos públicos sobre la seguridad y funcionamiento de SaberesMX, plataforma que utiliza la empresa Territorium Life, la misma que estuvo a cargo del examen de admisión en línea de la UNAM este año.



EL FRAUDE DE LA UNAM

Entre mayo y junio, aspirantes de la Universidad Nacional Autónoma de México realizaron exámenes de admisión a distancia y en sus propios equipos por primera vez en una admisión general para bachillerato y universidad.

Semanas después se detectó un fraude organizado y anomalías atípicas con puntajes perfectos y uso de inteligencia artificial en el examen de admisión a licenciatura en línea aplicado a más de 158 mil aspirantes. La institución canceló el contrato con la empresa Territorium Life y ordenó auditorías y exámenes de verificación.

De acuerdo a registros periodísticos, la UNAM habría pagado 101 millones de pesos para el desarrollo del software que se utilizó y permitió el fraude.