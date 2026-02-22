UCC pide a comerciantes suspender viajes a Guadalajara por violencia

Ante la violencia registrada en las últimas horas en la ciudad de Guadalajara, la Unión de Comerciantes de Culiacán emitió un llamado urgente a la comunidad empresarial para suspender cualquier traslado hacia dicha entidad.

A través de un comunicado oficial, la organización exhortó a los agremiados a cancelar viajes programados, tanto por vía aérea como terrestre, como una medida de prevención ante la situación de inseguridad en Jalisco.

La UCC fue enfática al solicitar que aquellos comerciantes que se encuentren actualmente en Guadalajara por motivos laborales eviten emprender el retorno a Sinaloa por el momento, sugiriendo permanecer en resguardo hasta que las condiciones de seguridad mejoren.

También advirtió que estos hechos ya están generando afectaciones en la logística local y prevé que las empresas de paquetería presenten retrasos significativos en la entrega de mercancías, derivado de los bloqueos carreteros.

Pese a la alerta por lo ocurrido en el Guadalajara, el comunicado de la UCC puntualiza que, según información proporcionada por las autoridades estatales, en Sinaloa no se han reportado brotes de violencia vinculados a los eventos en Jalisco.

En este sentido, se indicó que las actividades cotidianas en la entidad pueden desarrollarse de manera normal.

La dirigencia de los comerciantes pidió a sus miembros mantenerse informados exclusivamente a través de canales oficiales, con especial atención a los reportes del Gobierno Federal.