$!UGRS impulsa nuevo esquema para combatir el abigeato en Sinaloa

La Unión Ganadera Regional de Sinaloa anunció avances significativos en un nuevo esquema estatal que tiene como objetivo central combatir el abigeato mediante un sistema reforzado de trazabilidad. De acuerdo con un comunicado, derivado de la reciente reunión del Comité de Origen y Trazabilidad, el presidente de la UGRS, José Alfredo Sáinz Aispuro, informó que la estrategia implica la implementación de guías preimpresas para acreditar la compraventa legal del ganado desde su lugar de origen. El combate al robo de ganado es hoy una prioridad para la UGRS, dada la afectación económica y social que este delito genera en las zonas rurales. “Nuestro objetivo central es evitar el robo de ganado. Con un documento avalado por la autoridad local se da certeza total al proceso de compraventa y se reduce la movilización irregular. Estamos blindando el origen del ganado para impedir que el abigeato siga afectando a las familias ganaderas”, aseguró Sáinz Aispuro.

También detalló que la propuesta busca capitalizar la estructura institucional del Estado y para ello, presidentes municipales, síndicos y comisarios ejidales contarán con estas guías que certificarán la compra legal de los animales. Este mecanismo, analizado en coordinación con autoridades estatales, federales y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, permitirá a los productores y acopiadores solicitar de forma inmediata la guía de Registro Electrónico de Movilización Ganadera en la primera ventanilla disponible del Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado. “Estamos buscando una trazabilidad más sólida mediante guías preimpresas que permitan que el productor, desde su Unidad de Producción Pecuaria, cuente con un documento que avale la compraventa legal del ganado. Con ese respaldo podrán acudir directamente a la ventanilla del REEMO para la expedición de la guía correspondiente”, explicó. El dirigente ganadero destacó que, lejos de complicar las operaciones, la medida brinda mayor seguridad a los productores al momento de movilizar animales por las carreteras del estado. “Este no es un proceso más complicado; al contrario, facilita las cosas. La guía preimpresa permitirá a cualquier acopiador o comercializador transitar con tranquilidad hacia los centros expedidores de REEMO, donde la autoridad verificará la información y emitirá la guía electrónica”, comentó.