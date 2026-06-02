$!UGRS impulsa regulación y precios justos para fortalecer al sector lechero en Sinaloa

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Leche, la Unión Ganadera Regional de Sinaloa alzó la voz para exigir una regulación estricta del mercado que garantice la competitividad de la leche 100 por ciento de vaca y, sobre todo, un precio justo para quienes la producen en la entidad.
José Alfredo Sáinz Aispuro, dirigente de la UGRS, subrayó que la organización mantiene una lucha permanente por mejorar las condiciones económicas de los ganaderos sinaloenses.
“El gran reto que tenemos es lograr un mejor precio para el litro de leche. Estamos dialogando con la industria para construir condiciones más equitativas y también promoviendo medidas que permitan regular la importación de productos que no sean derivados cien por ciento de leche”, manifestó Sáinz Aispuro.
Uno de los frentes de batalla más críticos es la competencia desleal, provocada por el uso indiscriminado de productos sustitutos y la importación de insumos que se comercializan como leche sin serlo.
Asimismo, reiteró que la principal prioridad de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa continúa siendo mejorar las condiciones económicas de los productores lecheros.
Sáinz Aispuro reveló que existen expectativas positivas ante un proyecto impulsado por el Gobierno Federal para instalar una planta procesadora de leche en polvo que utilizará materia prima exclusivamente nacional.
“Se está implementando una fábrica de leche en polvo cuya fuente de abastecimiento serán los productores mexicanos. La intención es reducir las importaciones y fortalecer el consumo de leche nacional, elaborando productos cien por ciento de origen bovino”, señaló.
Aunque Sinaloa no es considerada inicialmente como una de las principales cuencas para abastecer esta planta, el presidente de la UGRS señaló que el impacto será positivo para todos.
El dirigente ganadero consideró que la mayor demanda nacional podría generar beneficios indirectos para los productores del estado.
“Al incrementarse la demanda de leche en el país, Sinaloa también podría verse favorecido. Esperamos que esto contribuya a una mejor regulación del mercado y a que el precio del producto mantenga una tendencia favorable para los productores”, puntualizó.
Consideró que esto fortalecerá toda la cadena productiva y ampliará los mercados para el lácteo mexicano.
“Esto nos ayudará a colocar la producción de leche mexicana en mejores mercados y a generar una mayor demanda del producto nacional”, expresó.
La estrategia de la UGRS no solo busca proteger el bolsillo del productor, sino también el del consumidor. Para ello, se están impulsando esfuerzos legislativos que brinden mayor transparencia en el etiquetado y fortalezcan la comercialización del producto nacional.
“Se está trabajando para que los productos lácteos indiquen claramente en su etiquetado si son elaborados con leche cien por ciento de vaca. Es importante que los consumidores sepan exactamente qué están adquiriendo para el consumo de sus familias”, afirmó.
La organización ganadera reiteró que mantiene una agenda de trabajo abierta con autoridades federales y organismos pecuarios para enfrentar los retos de rentabilidad y competitividad que hoy acechan a la actividad.
Finalmente, en este día de celebración, se reconoció la labor de las miles de familias sinaloenses que, con su esfuerzo diario, sostienen la seguridad alimentaria del país.