$!UGRS impulsa regulación y precios justos para fortalecer al sector lechero en Sinaloa

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Leche, la Unión Ganadera Regional de Sinaloa alzó la voz para exigir una regulación estricta del mercado que garantice la competitividad de la leche 100 por ciento de vaca y, sobre todo, un precio justo para quienes la producen en la entidad.

José Alfredo Sáinz Aispuro, dirigente de la UGRS, subrayó que la organización mantiene una lucha permanente por mejorar las condiciones económicas de los ganaderos sinaloenses.

“El gran reto que tenemos es lograr un mejor precio para el litro de leche. Estamos dialogando con la industria para construir condiciones más equitativas y también promoviendo medidas que permitan regular la importación de productos que no sean derivados cien por ciento de leche”, manifestó Sáinz Aispuro.

Uno de los frentes de batalla más críticos es la competencia desleal, provocada por el uso indiscriminado de productos sustitutos y la importación de insumos que se comercializan como leche sin serlo.

Asimismo, reiteró que la principal prioridad de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa continúa siendo mejorar las condiciones económicas de los productores lecheros.

Sáinz Aispuro reveló que existen expectativas positivas ante un proyecto impulsado por el Gobierno Federal para instalar una planta procesadora de leche en polvo que utilizará materia prima exclusivamente nacional.