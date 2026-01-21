$!UGRS y Comité Pecuario unifican liderazgo: José Alfredo Sáinz asume la presidencia con el reto de consolidar la sanidad animal

En un movimiento estratégico que busca consolidar la sanidad animal en el estado, José Alfredo Sáinz Aispuro, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, asumió la presidencia del Consejo Directivo del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Sinaloa A.C. Esta nueva etapa pretende fortalecer la coordinación institucional para enfrentar los retos del sector ganadero sinaloense y está marcada por un ambiente de unidad y consenso, se afirmó en un comunicado. Durante el acto, se aclaró que, aunque ambas instancias compartirán la misma presidencia, no se trata de una fusión, ya que cada organismo mantendrá su propia personalidad jurídica, estructura y atribuciones legales.

La meta principal de esta administración conjunta es consolidar la sanidad animal y avanzar decididamente en la recuperación del estatus zoosanitario de Sinaloa y, para lograrlo, Sáinz Aispuro enfatizó que se llevará a cabo un trabajo técnico y responsable, contando con el respaldo y acompañamiento tanto del Gobierno del Estado como del Gobierno federal. El presidente de la unión destacó que esta responsabilidad no le es ajena, pues hace más de 15 años ya había estado al frente de este mismo organismo, experiencia que pondrá al servicio del gremio. “Hoy asumo esta responsabilidad con la convicción de que la experiencia suma, pero también con la certeza de que el aprendizaje es permanente. Lo más valioso en este momento es la unidad del sector”, señaló Sáinz Aispuro. Subrayó que la coordinación entre la Unión Ganadera Regional de Sinaloa y el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria debe prevalecer como un principio fundamental, al compartir objetivos comunes y representar los mismos intereses del sector ganadero. “Debemos trabajar de manera coordinada, con una visión compartida, porque nuestro compromiso es con la misma organización y con el mismo sector productivo”, afirmó.