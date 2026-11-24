La Unidad de Inteligencia Financiera volvió a congelar las cuentas bancarias del Gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, luego de que un tribunal revocó la medida que le permitía acceder a los recursos de sus tres pensiones, además de rechazar la solicitud de su defensa para habilitar una cuenta destinada a gastos básicos.

De acuerdo con reportes difundidos este martes 24 de noviembre, el área jurídica de la UIF interpuso un recurso de reclamación tras haber acatado inicialmente el desbloqueo parcial. Al resolver el recurso, el órgano jurisdiccional determinó negar la suspensión definitiva a Rocha Moya, bajo el argumento de que permitir la disposición de esos fondos afectaría el orden público y el interés social.

Con esta resolución, el ex Mandatario pierde nuevamente el acceso tanto a los recursos ya depositados en las cuentas señaladas como a los depósitos futuros que pudieran realizarse en ellas, mientras continúan las indagatorias en su contra. Asimismo, el Tribunal desestimó la petición de sus abogados para abrir una cuenta alterna o fijar un monto periódico para cubrir necesidades básicas.

Bloqueo inicial y antecedentes

Desde mayo de 2026 se dio a conocer el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a Rocha Moya y a otros ex funcionarios de su administración, en el marco de investigaciones y procedimientos abiertos.

El 13 de noviembre de 2026 se reportó el desbloqueo parcial de dos cuentas bancarias de Rocha Moya por orden judicial, una medida que había permitido el cobro de tres pensiones (vinculadas al ISSSTE, el IMSS y la Universidad Autónoma de Sinaloa).

A la par del litigio administrativo por el bloqueo de cuentas, Rocha Moya enfrenta investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en México y señalamientos judiciales en Estados Unidos relacionados con presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que el ex gobernador ha rechazado públicamente y sobre las cuales rige la presunción de inocencia mientras no exista sentencia condenatoria