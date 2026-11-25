Este viernes 27 de noviembre se llevará a cabo en Culiacán la última Feria del Empleo de este año, que será la número 15 realizada en Sinaloa durante 2026.

Abril Vega Araiza, Directora del Servicio Estatal del Empleo, informó que en esta jornada se ofrecerán puestos de trabajo con sueldos de hasta 25 mil pesos mensuales, además de orientación y trámites ante distintas dependencias de los gobiernos estatal y federal.

“También nos acompañarán como ya es una costumbre, los servicios externos participantes que son aliados en esta búsqueda de empleo y que siempre nos acompañan en las ferias. Estarán Cepavif, Fonacot, Registro Civil, Jóvenes, Construyendo el Futuro y Financiera para el Bienestar”, expresó.

La Subsecretaria de Fomento Económico del Gobierno del Estado, Wendy Hernández Fierro, detalló que participarán 33 empresas, que en conjunto ofertarán cerca de 500 vacantes.

Además, la Secretaria de Desarrollo Económico de Culiacán, Janet Faviola Tostado Noriega, invitó a la población a participar y aprovechar las oportunidades laborales que se acercan a través de este tipo de actividades.

“Reiterar que para el municipio de Culiacán esta es la acción número 25 de los esfuerzos que hemos venido haciendo a lo largo de este año. Sabemos que el empleo dignifica a las familias y en ese sentido, invitar que nos ayuden ustedes a convocar a la ciudadanía interesada a que asista”, mencionó.

La feria se realizará en el Polideportivo Juan S. Millán, en Culiacán, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Las autoridades informaron que, mediante las ferias de empleo realizadas en Sinaloa durante este año, más de mil personas han logrado colocarse en un puesto de trabajo, de las cuales más de 300 corresponden a Culiacán.

Reiteraron la invitación a quienes buscan empleo para que acudan este viernes y conozcan las opciones disponibles.