$!Última parada previo a votación en la UAS: comparecencia reventada a Denise Díaz y alfombra roja para Jesús Madueña

El turno de Díaz Quiñónez no pudo desarrollarse de manera continua y tuvo que romper con el protocolo, debido a que irrumpieron en el auditorio universitarios a favor del Rector, quienes denostaron con algunos gritos a la académica.

En ese momento, la candidata dejó el atril para dirigirse al público y denunciar una serie de actos de hostigamiento y persecución en su contra durante la contienda electoral.

“Si hoy fuera la edad media me llamaran bruja y me estuvieran quemando en la hoguera, pero el día de hoy me queman de una manera distinta y me llaman loca y me suben a las redes sociales, no hemos cambiado mucho y no hemos evolucionado”.

“Cada cosa que yo he intentado hacer en este proceso se ha visto entorpecido por la corrupción, y me van a salir ahorita con unas preguntas facciosas, que aquí la señora, porque yo no tengo pelos en la lengua y lo saben, aquí la señora va a escoger las preguntas, y si no le gustan las va a escribir”.

“¿Cuándo se había visto que una comparecencia tenía que ser así? ¿dónde está el otro candidato? ¿por qué no lo pusieron aquí a confrontarse? ¿tiene miedo? Claro que tiene miedo”, aseveró.

Reprochó una falta de igualdad de condiciones, pues el día de las elecciones dijo que no habrá manera de cerciorarse que transcurra de forma legítima.

Aún con eso, sostuvo que este proceso electoral, el primero en 20 años que involucrará a toda la comunidad rosalina, será un precedente en la historia de la UAS por devolverle el poder a sus estudiantes.

“Propuestas hay, las he hecho en todas partes, pero esto que está pasando el día de hoy, lo que está pasando el día de la elección. No tengo derecho a que nadie cuente mis votos porque así lo anotó la comisión, eso es antidemocrático, no tengo derecho a que nadie observe mis votos, no tengo derecho a representantes, eso no es democracia, estoy atada de pies y manos.

“Esta elección queda para la historia. Que todos los universitarios sepan: es una era que empezamos a ser libres, no quiero que nadie más se vuelva a quedar callado, no quiero que nuestros estudiantes sean reprimidos cuando sean reprimidos en sus áreas académicas. Quiero que sean libres”, exclamó Denise Díaz.

La sección que debió destinarse para que respondiera preguntas del público no pudo celebrarse en medio de gritos y señalamientos entre sus simpatizantes y los de Madueña.

Díaz Quiñónez se vio forzada a salir del auditorio acompañada de un par de vigilantes, por la puerta de atrás del teatro de la Torre Académica y entre abucheos de los presentes.