Un año de violencia en Sinaloa refleja derrota del Gobierno, advierte Érika Sánchez

Un año de la crisis de violencia en Sinaloa refleja la derrota del Gobierno estatal y municipal, advirtió la Regidora de Culiacán Érika Sánchez Martínez.

La edil criticó que durante estos doce meses las autoridades locales han estado ausentes y sin informar a la ciudadanía sobre la situación que atraviesa el municipio, que estalló el 9 de septiembre de 2024 por una confrontación entre facciones del crimen organizado.

“Es una derrota para los gobiernos actuales. Hay que decirlo, es una derrota para el gobierno municipal que básicamente ha estado ausente en todo ese año de guerra”, resaltó.

Sánchez Martínez señaló que la ausencia del Ayuntamiento de Culiacán en este tema ha dejado a la ciudadanía en manos del Gobierno del Estado, el cual a su vez ha trasladado la responsabilidad al Gobierno federal.

Sin embargo, consideró que ninguno de los tres niveles de gobierno ha sabido construir una estrategia efectiva contra la ola de violencia.

“La realidad es que están derrotados, desafortunadamente hasta el momento, no han podido generar una estrategia que sea lo suficientemente efectiva y eso lo sentimos todos por eso y cansancio por eso y hartazgo”, lamentó.

La regidora sostuvo que este aniversario debe servir como un punto de reflexión y de evaluación para modificar la estrategia de seguridad.

“Es un buen momento para hacer un análisis después de nulas evaluaciones que se han hecho y de información que no se ha entregado por parte de la autoridad para que pueda cambiar, sin duda el rumbo que lleva hasta este momento particularmente la estrategia de seguridad”, destacó.