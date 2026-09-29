Un comensal era objetivo del ataque armado en restaurante en Culiacán: FGE

Un comensal era el objetivo del ataque armado ocurrido al interior de un restaurante del sector Tres Ríos, en Culiacán, el jueves 24 de septiembre, informó la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

“Fue un ataque directo hacia un comensal que estaba en el interior del restaurante”, afirmó.

En el hecho murió un hombre y siete personas resultaron lesionadas, entre ellas el cantante Víctor Valverde, quien sufrió una herida de bala en un brazo.

La Fiscal señaló que hasta el momento no pueden confirmar si el ataque estaba dirigido contra el artista.

“No se lo puedo confirmar, estamos trabajando en lo que derive la información de los testigos y las personas presentes en el lugar”, dijo.

Sánchez Kondo indicó que la Fiscalía mantiene el caso registrado como homicidio doloso y que la carpeta se integra bajo esa línea de investigación.

La Fiscal señaló que Víctor Valverde ya fue entrevistado mientras se encontraba hospitalizado, como parte de las diligencias del caso.

“Tenemos recabada la entrevista cuando estaba él en el hospital recibiendo atención médica”, indicó.

De las siete personas lesionadas, cinco ya fueron dadas de alta de los distintos hospitales y una continúa recibiendo atención médica.