Esfuerzos en conjunto de la sociedad civil organizada y los diferentes niveles de Gobierno para lograr que las ciudades sean para las y los peatones y no haya más víctimas por siniestros viales, solicitó Nancy López Valdez.

La activista integrante de Liga Peatonal, organización nacional a favor de los derechos de las personas a moverse libre y con seguridad en las ciudades, invitó al Alcalde Jesús Estrada Ferreiro y todo su personal en materia de movilidad a que refuerce las acciones que están tomando en materia vial.

“Que se acerquen a la sociedad civil, que tomen en cuenta a la ciudadanía también para poder implementar mejores acciones, no se trata solamente de cambiar la mentalidad o visión de los automovilistas”, señaló, exponiendo que los pasos seguros y el retiro de puentes antipeatonales son acciones que se pueden realizar en la inmediatez.

“Porque hay que recordar algo súper importante, que la ciudad educa y si la ciudad está hecha para las automovilistas, para altas velocidades, pues las personas que conducen los automóviles van a decir: ‘la ciudad es mía, yo soy prioridad y yo llevo todas las de ganar’, eso es lo que la ciudad de Culiacán nos dice ahorita”, subrayó.

Este fin de semana se registraron diferentes hechos en los que dos mujeres adultas mayores perdieron la vida al ser atropelladas, una de ellas por un camión urbano, mientras que un señor no perdió la vida, pero se encuentra en el hospital con problemas derivado de otro suceso, lo cual, destacó López Valdez, debe detenerse.

“Es lamentable que estas situaciones se siguen dando y también es lamentable que a pesar de los esfuerzos que hacen desde el gobierno municipal, no se vean todavía cambios palpables, sabemos que cualquier programa y cualquier estrategia va a tardar en mostrar resultados; sin embargo, a veces hay cosas que se pueden hacer para tener resultados a corto plazo”, indicó.

Las autoridades municipales, aseguró, están conscientes del problema y saben cuáles son los lugares más peligrosos para las y los peatones, tomando en cuenta esta información, la representante de Liga Peatonal consideró que no se han tomado medidas urgentes, como ejemplo puso el bulevar Las Torres o Paseo Ganaderos en el sector Barrancos, al sur de Culiacán, en donde fue atropellada María Ernestina, de 83 años de edad.

“Hay que hacer ahí un llamado urgente, ya ni siquiera un exhorto, sino un llamado urgente a las autoridades porque ese parque lineal tiene muchos años, creo que incluso fue inaugurado con Jesús Valdés; sin embargo, no se pensó en el entorno... ¿cómo piensas o cómo planeas un parque lineal en un camellón sin pensar en cómo van a cruzar las personas?, para llegar ahí no se pensó en el entorno, no se pensó en cruceros seguros”, dijo.

Ese bulevar, indicó, siempre ha sido un peligro para las personas que a diario cruzan, lo que incluye a familias completas, pues ha sido tomado como una vía rápida y hay tránsito tanto local, como de transporte público y transporte de carga pesada, mientras que en cada sentido hay tres carriles divididos por un parque lineal al centro, pero acceder a éste tienen sus dificultades.

Además prevalecen las altas velocidades dentro de la ciudad, haciendo que las y los automovilistas piensen que es vía rápida, sin embargo, en las zonas urbanas no existen las vías rápidas, menos tomando en cuenta que en este accidente hay un jardín de niños cerca, que si bien, no hay clases en este momento o en fin de semana, se debe respetar que es una zona escolar.

“El hecho de que un automovilista vaya a alta velocidad sin que siquiera le dé tiempo de frenar para no causar un daño es verdaderamente lamentable, recientemente en este espacio en particular se pusieron algunos topes y habido quejas en medios de comunicación de las y los automovilistas que señalan que ahora tardan más tiempo al pasar por ahí”, mencionó López Valdez.

El Alcalde Estrada Ferreiro expuso por medio de sus redes sociales que no debe de morir ninguna persona más, con lo cual la activista está de acuerdo, pero no consideró que durante su administración se estén tomando todas las medidas necesarias para ello, sino que hasta el momento se han hecho algunos esfuerzos, pero se necesitan más cruceros seguros y las cifras de víctimas en siniestros viales, tanto de ocupantes de vehículos como las víctimas de atropellamientos van a la alza.

“Por eso se tienen que hacer acciones en calle, tenemos que hablar de estructuras, tenemos que hablar de pasos seguros, tenemos que retirar puentes antipeatonales y tenemos que llevar a nivel de calle todos estos beneficios para las y los peatones”, enumeró como algunas de las acciones a realizar para garantizar seguridad a las personas al moverse en la ciudad.

Transporte público

Respecto a los operadores de transporte público, uno de ellos atropelló a Venancia, de 65 años, el sábado, la activista enfatizó que es necesaria la capacitación y sensibilización, sabiendo que al operar un camión se someten a altas horas al volante, que no es humano y que tienen problemas respecto a salarios y prestaciones.

“Deberíamos de volver a los operadores de transporte público en un trabajo digno como en otros países, pero tendría que tomar cartas en el asunto el Gobierno del Estado, que es el que otorga las concesiones quien debería de estar en todo, el tema de la capacitación y la profesionalización de los choferes de transporte público y cada tanto tiempo vemos un aumento en la tarifa, pero vemos que las unidades siguen iguales”, abundó.

Sí bien, destacó López Valdez, el año pasado hubo una entrega masiva de unidades nuevas, el servicio sigue siendo el mismo y en este momento las condiciones de esas nuevas unidades ya no son ideales, con asientos despegados, entre otras deficiencias, sumado a que este tipo de unidades impide a los choferes ver más allá de un radio, por lo que si se cruza alguien de baja estatura, un niño o una niña, no se va a poder ver porque tiene puntos ciegos, por lo que se debieron considerar otras unidades más aptas para las ciudades; una vez más señalando que el precio del pasaje sube, pero no se refleja en la mejora del servicio.