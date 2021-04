‘Un descaro’, dice Rocha Moya de publicación de Mario Zamora en página del Gobierno estatal

“En realidad es un descaro del Gobierno que tengan el descuido de hacerlo, yo no sé si lo hagan a propósito, pero el Gobierno está obligado a ser neutral, a no hacer uso del dinero público para apoyar a ninguno”, dijo.

De acuerdo al director de Comunicación del Gobierno del Estado, Alberto Camacho García, la situación obedeció a un error humano.

“Definitivamente fue un error completamente involuntario, fue un error humano, es algo que no debió haber sucedido y todo se le circunscribe a eso, o sea jamás nosotros es intención y menos en esta veda electoral y aunque no hubiera veda electoral, no es política nuestra andar promocionando o apoyando a candidatos de ninguna índole”, explicó.

“Ya se está llevando a cabo la averiguación para determinar qué fue lo que pasó”.

Rocha Moya dijo que su equipo no buscará interponer una queja ante la autoridad electoral, ya que sería un distractor en su campaña.

“Lo estamos viendo, no queremos meternos a distraernos con incidentes jurídicos, nosotros vamos a hacer campaña”, comentó.