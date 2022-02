Un hombre brillante de la política y la academia, lamenta bancada del PRI muerte de Sergio Jacobo

Un legado importantes deja Sergio Jacobo Gutiérrez en la vida política y académica de Sinaloa, señalaron el Diputado Ricardo Madrid Pérez y la Diputada Cinthia Valenzuela Langarica, por el fallecimiento de quien en la 63 Legislatura fue el coordinador del grupo parlamentario del PRI en Sinaloa, primero en coordinar la oposición de este partido en la entidad.

“Por donde fue él cubriendo los diferentes puestos administrativos y académicos siempre dejó su sello, el sello de un hombre serio, conocedor, de un hombre de formas, de un hombre de Estado, lamentamos muchísimo esta pérdida y lo digo, no solo el PRI pierde, pierde Sinaloa a un gran hombre de la vida política y de la vida académica del estado”, dijo el legislador.

El actual coordinador del grupo parlamentario del PRI, Madrid Pérez, expuso que tuvo comunicación breve con Silvia, esposa de Jacobo Gutiérrez, a quien envió el grupo parlamentario un abrazo fuerte se lo dijimos muy rápidamente que nos informó la lamentable noticia la verdad es que no tengo tantos detalles secundarios cuando recibes una noticia de esta magnitud.

“Yo conocí a Sergio muy de cerca, Sergio era mi amigo, le tuve un gran cariño, aprecio y respeto, era un maestro, me entregó a mí la Secretaria Particular cuando yo llegué con el Gobernador Quirino Ordaz y me tocó luego a mí venir como coordinador al Congreso, después de que él fue coordinador y mi primer reunión cuando yo me enteré que iba a ser coordinador fue con Sergio Jacobo”, relató.

“Sergio Jacobo siempre trabajó de lado de este grupo parlamentario y nos dejó una vara muy alta, un espacio que va a ser muy difícil que se pueda llenar, yo creo que nunca se llenará, porque Sergio era un hombre de bien, era un hombre que deja en Sinaloa y en su paso grandes enseñanzas y lamentamos profundamente que haya sucedido el día de hoy esta situación”, agregó.

Si bien, señaló que se harán homenajes al interior del Partido Revolucionario Institucional, están en un momento de choque y de reflexión, así como en el grupo parlamentario están digiriendo la noticia y recibiendo mensajes de apoyo del resto de la 64 Legislatura de otras fuerzas políticas que conocían la calidad de persona de Jacobo Gutiérrez.

“La verdad es que quisiéramos hacer muchos homenajes, Sergio se merecería eso y más, vamos a buscar cómo hacer los reconocimientos o los homenajes que se puedan, hubiéramos querido nunca tener que hacerlo, pero hay que hacerlo porque es un hombre que deja un gran paso por el PRI y un paso por Sinaloa, que hay que recordar como era, un hombre de bien y un hombre que enalteció la política sinaloense”, concluyó.

Valenzuela Langarica. Diputada y Dirigente Estatal del PRI en Sinaloa, manifestó que la noticia del fallecimiento de Jacobo Gutiérrez la sorprendió, destacando que este miércoles se perdió a un gran académico y a un ideólogo que aportó de manera objetiva en la búsqueda de un mejor Sinaloa.

“Mi total solidaridad, cariño y en total disposición con su familia, con su esposa Silvia, sus hijos y familiares y amigos que les tocó estar con él en su vida laboral”, expresó la legisladora que dijo estar en contacto directo con la familia para conocer detalles del tema funerario.

“La verdad es que lo tiene más que merecido, yo no voy a hacer nada sin la autorización de la familia, voy a esperar en primer término la etapa de que se trasladen a los servicios funerarios y ya estaré en contacto directamente con ellos y en autorización para lo que ellos dispongan, si en este momento se puede llevar de cuerpo presente o en unos días, lo que la familia me indique”, agregó sobre algún homenaje.

Como líder estatal se dijo convencida de que la militancia espera un homenaje, convencida de que fue un gran hombre y que dio acompañamiento a muchas personas que forman parte de diferentes generaciones del Revolucionario Institucional en Sinaloa.

Trayectoria

Sergio Jacobo Gutiérrez fue Licenciado en Ciencias Políticas con especialidad en Política y Gestión Educativa y Maestría en Ciencia Política. Profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Desempeñó cargos públicos como Secretario Particular del actual Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Subsecretario de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Director General del Instituto Sinaloense de Cultura y Gerente General de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato.

Es autor de los libros Elementos de Ciencia Política, Transición de Democrática y Gobernabilidad, Nuevo PRI: Un Modelo para Armar, y Teoría de la Política. Viejos Problemas, Nuevos Enfoques. Asimismo es coautor de Sinaloa en los Noventa, Democracia y Elecciones en Sinaloa, Orígenes y Perspectivas del Parlamento en Sinaloa, y Sinaloa en la Transición.

Fue Presidente de la Fundación Colosio Sinaloa, fue Secretario de Cultura del Comité Directivo Estatal en Sinaloa y Consejero Político Municipal y Estatal del PRI.

Desde el 1 de Octubre de 2018, fue Diputado de la 63 Legislatura por Representación Proporcional por el Partido Revolucionario Institucional, además de ser el coordinador de este grupo parlamentario.