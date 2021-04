Un hombre trabajador y honesto, así fue don Enrique Murillo Padilla

“Hoy se cumplen 23 años de su partida, y son muchos los recuerdos que me vienen a la cabeza, empezando por resaltar que mi padre fue un hombre muy trabajador, honesto, que sabía hacer amigos, que le gustaba ayudar a los demás y calladito, sin salir en la foto, porque no le gustaba, porque prefería estar tras bambalinas”, destacó Mónica Murillo Rogers.

Lo recordó como un visionario, un experto para los negocios, experiencia que se vio reflejada por su trabajo en varios estados, llevando a cada hijo a diferentes lugares del país a trabajar.

Mónica dijo que son muchos los recuerdos, anécdotas, momentos especiales, pero sobre todo, sabios consejos, que hasta hoy en día sigue aplicando en su vida personal, y como empresaria.

“Él me decía que la palabra siempre vale, que lo que dijera, o prometiera, lo cumpliera, si no podía cumplirlo, había que decirlo, pero nunca mentir. Mi padre siempre fue un hombre de palabra, y eso lo aprendí muy bien”, resaltó.

Como padre, recordó, fue un hombre muy consentidor, aunque se llevaba mucho tiempo fuera trabajando, por lo que el poco tiempo que tenía lo aprovechaba al máximo con nosotros, dedicándose a divertirse con ellos, donde no había tiempo para regañarlos.

“Mi padre siempre se preocupó por educarnos bien, compartiendo sus consejos, sus vivencias, para que cada quien eligiera su propio camino”, señaló Murillo Rogers.

De estar vivo, Murillo Rogers comenta que su padre seguramente le diría que lo que ella ha hecho hasta hoy en día, lo ha hecho bien, consolidando y dando mayor fuerza y presencia a la empresa que él y sus abuelos empezaron en 1914.

“De estar vivo mi padre seguramente me pediría que cambiara varias cosas del negocio, para abrirnos a más oportunidades con otras marcas, con otros giros, buscando siempre la innovación en otros ámbitos, pero me quedo con todo lo que él me enseñó, y siempre le agradeceré todo lo que hizo”, destacó Mónica Murillo.