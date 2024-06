A pesar de las 11:00 de la mañana, hora en que comenzaría el evento, los principales protagonistas no se hacían ver. Tal vez era una manera de hacer la entrada triunfal como una estrella de cine, hacer acto de presencia y demostrar lo contrario a lo que sus problemas legales les gritan.

“Esta realidad que nos toca afrontar, ha planteado a esta comunidad, retos y desafíos inesperados, pero como digna y fuerte, esta comunidad ha arrasado a lo que ataque ha tenido que afrontar”, planteó como primeras palabras hacia la comunidad universitaria.

“Los últimos tiempos han sido de adversidad, aún así, la gestión y la administración de calidad como el lema de la universidad lo señala, ha ido hacia la excelencia, hacia la cúspide. Cada día somos más responsables y comprometidos porque nuestra misión y objeto a ellos nos mueve”, prosiguió el encargado de rectoría.

Además, agradeció el esfuerzo de los antiguos rectores que estuvieron al frente de la UAS alguna vez, como lo es Cuén Ojeda y Corrales Burgueño.

Mientras eso sucedía, una que otra persona gritaba desde el público, mostrando su apoyo y reconociendo hacia las personas que tenían enfrente.

Al finalizar el turno de Robespierre, la gente alzaban sus voces en alto y en algún momento gritaban:

“¡Madueña, Madueña!, ¡Madueña, Madueña!”, mientras los chiflidos y los aplausos se hacían más intensos.

Luego llegó el turno de aquel que habían nombrado tanto en el medio día, Madueña Molina se paró delante del Consejo Universitario y no dio un discurso exactamente, más bien fue un profundo agradecimiento a los que estuvieron con él en todo momento y aquellos que él tenía admiración.

“Reitero mi gratitud a toda la comunidad Rosalina que han salido a la calle a demandar respeto a la dignidad y autonomía universitaria que han alzado la voz para exigir que se ponga fin al discurso de odio que nada aporta al desarrollo de la educación y de la sociedad”, indicó.

También aprovechó para señalar la resistencia de defensa jurídica que ha llevado la UAS y los universitarios en todo este tiempo.

“Ha sido tal el asedio de esta dependencia que al día de hoy existen nueve carpetas de investigación en este rubro y tres vinculaciones a proceso y acumulo dos separaciones del cargo, porque aunque no lo parezca, pero estando suspendido del cargo el Juez me volvió a suspender pero no sé de qué, pero así es la justicia en Sinaloa”.