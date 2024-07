CULIACÁN._ Los jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial no deben ser actores populares, simplemente deben apegarse a lo que dicta la Constitución política, así como el resto de leyes y normas que nos rigen, señaló Ramón Velderrain Armenta, presidente de la Federación de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados Sinaloa.

Implementar el mecanismo del voto popular para estas autoridades, dijo, es algo inviable, además que solo mermaría a la impartición de justicia.

“El Poder Judicial es diferente, o sea, no es popular, los jueces no debe de ser popular. Un Juez no es como para decir “ah, que me cae bien”, a los jueces ni los conoce uno, porque ellos deben ser impopulares, tienen que nada más aplicar lo que dice la Constitución o las leyes, es lo que tienen que aplicar”.

“Las personas que dicen que están a favor, es que desconocen la Ley, y desconocen las cuestiones de cómo se manejan. Aparte, el Poder Judicial es un poder independiente, y confunden mucho las cosas el Poder Judicial, con la Fiscalía o la procuraduría de justicia”, señaló.

Advirtió que implementar este método para seleccionar a las autoridades judiciales daría espacio para actos de corrupción o nepotismo, en favor de los grupos de poder.

En ese sentido, destacó la importancia de que, quienes aspiren a ocupar esos cargos, lo consigan gracias a los méritos que hayan hecho en su trayectoria al interior del Poder Judicial.

“Puede ser que la gente que tenga un poder económico mayor, ellos van a tratar de poner a su gente, o sea, van a decir “voy a poner a tal abogado para que sea Juez”, y lo van a manejar a su antojo, o los partidos políticos, ahí no podemos politizar el Poder Judicial”, explicó.

“Que sea un Juez una persona que haya llegado a Magistrado, y quiera ser Ministro, y que tenga impecable su currículum dentro del Poder Judicial, que haya hecho una carrera. La meritocracia es importante dentro del Poder Judicial, el mérito que lleven en todo el desempeño del trabajo”, dijo.

El Poder Judicial, subrayó, es el que debe velar por el respeto a todas las disposiciones legales que rigen al país, por lo que deben fungir como un contrapeso a cualquier intento de violación a derechos humanos, y a las propias leyes.

Acerca de la reforma judicial que proyecta implementar este mecanismo de elección, sugirió que se trata de conflictos entre poderes, más que una verdadera necesidad del sistema.

“Son cuestiones políticas entre poderes, porque son tres poderes, pero es que al Poder Judicial le corresponde velar por la Constitución, es garante de la Constitución, y a veces, por lo general, los otros poderes hacen leyes que violentan los derechos humanos que establece la Constitución”, abundó.

“Por eso a veces los jueces tienen que actuar, ellos son garantes de ello, ellos no son políticos, ellos tratan de aplicar la Ley y pues, hay políticos a los que no les gusta cómo resuelven los jueces, pero eso es su trabajo, cada quien tiene lo suyo”, puntualizó.