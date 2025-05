$!Un lote de pepinos amargos arruinó el aguachile de los culichis

Pero José, quien tiene al menos 20 años con su local en el Mercado Garmendia, aseguró que no es la primera vez que pasa, pues es algo que ocurre todos los años.

Por la amargura, la gente empezó a comprar otro pepino, el que viene empaquetado, pero por la demanda, aumentó su precio.

“Ellos dicen que posiblemente, como ahorita es el tiempo que se acaba, que a lo mejor le falta agua, le falta alimento o lo que le echan ellos a la siembra”.

Quienes compraban el pepino se quejaron, pero poco podían hacer los vendedores.

Eso también le ocurrió a Francisco Javier, desde hace seis años tiene su local en el mercado, pero admitió que no sabe por qué sale así la hortaliza.

“Todos se quejaron porque sí está saliendo amargo, pero uno no sabe si están amargos o no, dicen que en muchas partes también no nomás aquí, como que la planta salió mala o la semilla”.

Para saber la causa específica se intentó consultar a la CAADES y a la Comisión para la Investigación y Defensa de las Hortalizas de Sinaloa, sin obtener respuesta.