Un proceso con trabas, expone rastreadora al registrarse para la Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda

Al ver la convocatoria para elegir a 13 integrantes del Consejo Estatal Ciudadano, órgano de consulta de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, el colectivo Sabuesos Guerreras decidió entregar documentación, pero al acudir el martes 29 de junio al recinto legislativo en el horario acordado en la convocatoria, Isabel Cruz Bernal, tuvo que esperar para que la recibieran, pues no había personal administrativo en el área.

“Lo platicamos y decidimos participar para hacer observadoras en ese en la Comisión y junté todos los documentos y el día martes llevamos los papeles al Congreso y llegamos como a las 3 de la tarde y no nos dejaban pasar, porque nos decían que no había nadie por lo de Covid-19”, dijo Cruz Bernal, explicando que en la convocatoria pública se dice que la recepción de documentos a postulantes se realiza de 9:00 a 17:00 horas.

Más adelante, al insistir en entregar el papeleo y no irse, se le hizo pasar con alguien que la atendiera, pero al ser de un área diferente, no supieron resolverle dudas y le explicó que quien podía atenderla ya se había retirado de las instalaciones del Congreso.

“No pongan en las horas en que no van a estar porque imagínate que yo viniera de fuera, que vengo de Los Mochis o vengo de Mazatlán a entregar documentos, no voy a regresar mañana, yo estoy aquí, pero las que vienen de fuera también tienen derecho y no es justo”, pidió.

Los costos de los documentos, como actas certificadas como organización, es algo que el colectivo no tiene recursos para pagar y como esa, eran tres certificaciones las que tenía que entregar y no las llevaba, por lo que optó por hacer una carta de exoneración de estos documentos y entregar las copias.

“Yo entré como colectivo y en realidad cuando llegué la muchacha me dijo: -Es que no me trae el acta certificada, no me trae las copias de las asociación certificada- y entonces le dije: -présteme una pluma y un papel- y me prestó la hoja y la pluma y yo empecé a escribir e incluso le tomé foto lo que yo escribí, puse en esa carta dirigida hacia los que estaban convocando que me exoneraran de ese pago, porque cada certificación me costaba entre 450 y 650 pesos”, explicó la buscadora.

“Sí les pedí que eso no fuera un impedimento para que les dejaran participar en la elección para ser miembros de esa comisión, espero que se tome en cuenta. También hubo otra carta que tuve que hacer a mano, que era el permiso para que ellos publicaran los documentos”, añadió.

La rastreadora consideró que la información debería de ser más digerible, sobre todo para las familias que buscan a personas desaparecidas y que no están acostumbradas a leer y entrar a convocatorias, además de que sus recursos son limitados para dar vueltas.

“Como que es una convocatoria con muchas trabas, es una convocatoria muy confusa en esos vocabularios muchas veces no entendemos”, refirió Cruz Bernal.

Convocatoria

En la sesión de este jueves 17 de junio se aprobó convocatoria dirigida a las organizaciones de familiares, organizaciones defensoras de los derechos humanos, grupos organizados de víctimas y expertos en la materia, para formar la Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

En la convocatoria se busca cinco familiares relacionados con personas desaparecidas o no localizadas, cuatro especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas o en materia forense.

Así como cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos.