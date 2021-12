Una recompensa no es la solución, dice Estrada Ferreiro respecto a la oferta de EU por los hijos de El Chapo

Después de que el Gobierno de Estados Unidos emitiera una alerta para localizar a los hijos del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, el Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, precisó que una recompensa no representa acciones a favor de la seguridad pública.

Esta semana, el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo público el ofrecimiento de una recompensas de hasta 5 millones de dólares por cada una de las informaciones que conduzca al arresto de Ovidio Guzmán López, “El Ratón”; Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “El Chapito” y “El Alfredillo”, respectivamente; así como de Joaquín Guzmán López; todos hijos del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”.

“O sea, una recompensa no es la solución, aquí la autoridad tiene que investigar. Si no investigan, no hay resultados”, precisó el Alcalde de la capital sinaloense.

Agregó que el Gobierno Municipal no espera un aumento en la violencia ante esta alerta, y que los hechos ocurridos en las últimas semanas son situaciones aisladas.

“Yo no creo que haya aumento de violencia ya, o sea, todo lo que ha ocurrido es circunstancial, yo no creo que estas personas que mencionan sean las que estén patrocinando esto, pero sea quién sea se necesita investigar”, dijo.

Dentro de este exhorto a la autoridad competente en materia de seguridad pública, cuestionó el sistema indagatorio con el que funciona el País y en específico, el Estado.

“Ahora, ¿quién va a investigar?, ¿la Policía Municipal, por ejemplo, como primer respondiente?, tiene la facultad que en caso de un homicidio, un delito grave, en la escena del crimen tiene que acordonarla, tiene que preparar esto, no tocar nada, y si algo hace indebidamente va en contra de la investigación, se contaminan las evidencias, y es el momento para que suelten al delincuente. Entonces, hay mucho proteccionismo legal en favor de la delincuencia, hay mucha tolerancia y eso es impunidad”, criticó.