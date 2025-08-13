$!UNAM convoca a jóvenes ambientalistas para la quinta edición del Climatón

La Universidad Nacional Autónoma de México convoca a jóvenes ambientalistas de todo el País a participar en la quinta edición del Climatón, para enfrentar la emergencia climática.
El Climatón UNAM es una iniciativa que surgió en el 2020, la cual reúne a jóvenes y especialistas para diseñar soluciones locales que puedan responder a la crisis socioambiental.
Los interesados pueden abordar temas como las sequías, inundaciones, el efecto isla de calor, suelos y alimentos, residuos, desplazamiento forzado, movilidad y la energía.
Para participar, los jóvenes deben tener de 16 a 26 años de edad, tener un equipo compuesto de tres o hasta cinco integrantes, tener alguna idea o proyecto en desarrollo vinculado al cambio climático e inscribirse en la convocatoria antes del 17 de agosto de 2025.
Los participantes deben tener disponibilidad del 25 de agosto al 29 de septiembre de este año.
El concurso se divide en dos categorías: de 16 a 19 años habrá dos premios de 25 mil pesos, de 20 a 26 años también serán dos pero de 35 mil y habrá un premio de 5 mil pesos al proyecto más votado por el público.
Para más información, puede consultar climaton.unam.mx