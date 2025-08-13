$!UNAM convoca a jóvenes ambientalistas para la quinta edición del Climatón

La Universidad Nacional Autónoma de México convoca a jóvenes ambientalistas de todo el País a participar en la quinta edición del Climatón, para enfrentar la emergencia climática.

El Climatón UNAM es una iniciativa que surgió en el 2020, la cual reúne a jóvenes y especialistas para diseñar soluciones locales que puedan responder a la crisis socioambiental.

Los interesados pueden abordar temas como las sequías, inundaciones, el efecto isla de calor, suelos y alimentos, residuos, desplazamiento forzado, movilidad y la energía.

Para participar, los jóvenes deben tener de 16 a 26 años de edad, tener un equipo compuesto de tres o hasta cinco integrantes, tener alguna idea o proyecto en desarrollo vinculado al cambio climático e inscribirse en la convocatoria antes del 17 de agosto de 2025.