“Lo que queremos mostrar es que podemos dejar de lado las banderas, nuestros colores, los partidos y dar prioridad a los ciudadanos, y aquí venimos como ciudadanos y con los ciudadanos vecinos para decirles que una vez que alguien elija a quien sea que esté en el Congreso vamos a trabajar por todos y no solo por un color en particular”, dijo Orrantia Coppel.

El empresario recalcó que la participación de los vecinos es fundamental y necesaria para este proyecto, pues con las acciones es necesario un seguimiento y cuidado de las áreas rescatadas.

“Para mí esa es la condición, si los vecinos quieren un mejor parque, nos invitan y participan, nosotros les ayudamos, pero si no, no nos vamos a meter a la casa de alguien que no nos está invitando. La única manera de mantener esto en buen estado es involucrando a los vecinos, porque si nada más llegamos nosotros a limpiar y ya, nadie lo apreciará”, agregó.