$!Unen artistas voces para apoyar la reapertura del espacio cultural Alicletas en Culiacán

CULIACÁN._ Una veintena de artistas unirán sus voces en una presentación especial el próximo 15 de septiembre con el objetivo de ayudar a la reapertura del espacio cultural Alicletas.

La velada, que comenzará a las 20:00 horas en La Quinta California, tendrá una cartelera encabezada por la energía del grupo Pacífico Norte y de Diego Murillo.

Además de la trova de Las Malas Compañías, de los maestros Dani Huerta y Héctor Cuén, el Compaye, se contará con la presentación especial de Fernanda Cuén, Héctor Castro, Humberto Solano, Josué Castro, Luis Sekisaka, Sol Rosseldy, Marilyn Mendoza, Abraham Marías, Sergey Vega, Carlos Rapo y La Chica de Fuego.

“Antes que nada estoy muy emocionada, por la respuesta y tanto cariño de todos, me siento revitalizada”, señaló Yolani Parrilla, la propietaria y administradora del lugar.

“El hecho de la clausura es un tema que te consume, te mama energía, calcio; entonces, ver que estos gestos de amor h apoyo te revitaliza, te dan energía y fuerzas para seguir, yo les he dicho que nunca he dudado de que vamos a reabrir, pero ver este tipo de gestos de apoyo, pues me da mucha más fuerza”.

El espacio cultural de Alicletas, que es sede del Museo de Itzel Navidad y de decenas de obras del artista Doctor Feis, fue clausurado hace casi dos meses y con ello la cultura ha perdido un espacio importante en Culiacán.

La clausura llegó en medio de la batalla por la denuncia de un solo vecino y una situación de papeleo al final por lo claro que se mantiene en burocracia de la cual no ha podido salir Yolani Parrilla.

En tiempos de normalidad, Alicletas ofrece desde su inicio, y por idea de la propietaria quien tiene formación de actriz y directora de teatro, un único lugar para fomentar la cultura en Culiacán. Además del museo en honor a la actriz Itzel Navidad, en el local hay murales pintados por el artista urbano Doctor Feis, en honor a Juan Jiménez, el icónico trovador de Culiacán que falleció durante la pandemia por el Covid-19 en Sinaloa; y del periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas, asesinado el 15 de mayo de 2017.