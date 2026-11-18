La Universidad Autónoma de Sinaloa, el IMSS y el Ayuntamiento de Culiacán acercaron vacunación invernal, pruebas rápidas y consultas gratuitas a estudiantes y ciudadanía. Esta jornada conjunta fortaleció la prevención y detección oportuna de enfermedades en Culiacán.

La colaboración interinstitucional, que incluyó a Oftavisión, permitió instalar módulos informativos y de atención en la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía. El objetivo fue promover una cultura de la prevención y el bienestar integral entre la comunidad universitaria y la sociedad de Culiacán. Esta jornada forma parte de un esfuerzo continuo por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Unidad de Bienestar Universitario, para acercar servicios de salud esenciales. Iniciativas como el Programa PrevenIMSS-Bienestar-UAS buscan responder a las necesidades de la población, priorizando la detección temprana de enfermedades.