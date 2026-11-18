La Universidad Autónoma de Sinaloa, el IMSS y el Ayuntamiento de Culiacán acercaron vacunación invernal, pruebas rápidas y consultas gratuitas a estudiantes y ciudadanía.
Esta jornada conjunta fortaleció la prevención y detección oportuna de enfermedades en Culiacán.
La colaboración interinstitucional, que incluyó a Oftavisión, permitió instalar módulos informativos y de atención en la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía.
El objetivo fue promover una cultura de la prevención y el bienestar integral entre la comunidad universitaria y la sociedad de Culiacán.
Esta jornada forma parte de un esfuerzo continuo por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Unidad de Bienestar Universitario, para acercar servicios de salud esenciales.
Iniciativas como el Programa PrevenIMSS-Bienestar-UAS buscan responder a las necesidades de la población, priorizando la detección temprana de enfermedades.
Sofía Angulo Olivas, directora de Bienestar Universitario, señaló que la jornada busca prevenir y detectar enfermedades de forma oportuna, fortalecer hábitos saludables y mejorar el bienestar integral.
“Su colaboración demuestra que cuando compartimos esfuerzos en común, podemos generar mejores oportunidades de atención y orientación para la población”, expresó.
Como parte del Programa PrevenIMSS-Bienestar-UAS, la jornada de vacunación de temporada invernal 2026 aplicó dosis contra el virus del papiloma humano, Covid-19, influenza y tétanos. Estas acciones son parte de la estrategia preventiva.
La dirección de Salud Municipal y el Instituto Municipal de la Juventud ofrecieron servicios gratuitos, entre ellos se incluyeron nutrición, tamizaje, psicología, orientación dental, consulta médica y enfermería.
También se realizaron pruebas rápidas de VIH, sífilis, hepatitis y glucosa.
A su vez, la clínica Oftavisión brindó exámenes de agudeza visual y consultas oftalmológicas sin costo.