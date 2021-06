“Hoy no es un cierre de nada, es todo lo contrario, es una celebración. Decía mi abuela: Celebrar es agradecer y yo estoy profundamente agradecido con todas y todos ustedes que son lo que han hecho esto posible. Hoy no le hemos dado lata a nadie, no hemos cerrado una sola calle, ni un solo ciudadano puede decir que fue molestado, al contrario, hoy los invitamos a que vinieran a esta gran fiesta, la fiesta del agradecimiento y de marcar el inicio, el inicio de esta evolución, la evolución de Sinaloa, la evolución con la gente, la evolución de un gobierno cercano, de un gobierno atento, de un gobierno honesto, de un gobierno transparente”, aseveró.