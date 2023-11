“Estamos viendo un alza de adolescentes que comienzan a cuestionar más este aspecto del género, comienzan a identificarse con géneros no binarios, o con géneros que no van de acuerdo al sexo al nacer, y buscamos que las instituciones respeten ese derecho”, agregó.

“Que haya más libertad sobre todo para las niñas en el uso de espacios dentro de las instituciones, que no se vean limitadas por la falda; que no se vean expuestas por el acoso tanto de maestros, como de compañeros; pero también está la parte en que tanto niñas como niños puedan elegir qué uniforme les acomode más”, dijo Heidy Mares Landeros, vocera del colectivo feminista.

CULIACÁN._ A fin de promover el derecho al libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes, la colectiva No Se Metan con Nuestras Hijas sostiene una iniciativa para implementar el uso de uniformes neutros en las escuelas públicas de Sinaloa.

“A un estudiante de educación básica no se le debe de negar la entrada a la escuela porque no lleva el uniforme, porque lleva el cabello pintado, porque lleva el cabello largo, porque lleva el cabello corto, porque lleva las uñas pintadas, o cualquier cosa de esas”.

Hace más de un año, las activistas desarrollaron la iniciativa después de acompañar diversos casos de estudiantes a quienes les negaron el acceso a la escuela por no portar el uniforme, vestirlo de manera distinta a la permitida, la longitud o el color de su cabello, prohibiendo a niños portar una cabellera larga y un look más corto a lo usual en las niñas.

En febrero de 2022 hubo una fuerte movilización en la comunidad estudiantil cuando acusaron a la directora de la Preparatoria Augusto César Sandino, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de medir las faldas de las alumnas y revisar si traían short, presuntamente para que no fuesen víctimas de acoso sexual.

Casos como este, otros más por debajo del agua, son inspiración para defender la petición a capa y espada, a fin de erradicar la violencia de género contra las estudiantes, además de evitar la revictimización.

“Tenemos la costumbre de decirle a las niñas ‘ponte short debajo de la falda para que no te vean los calzones’, pero no le estamos enseñando a los niños a no acosar”, precisó Mares Landeros.