Uniformes y calzado escolar no llevarán ninguna insignia morenista, informa Gobierno del Estado

CULIACÁN._ Los uniformes y calzado escolar del “Programa para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares del Estado de Sinaloa”, no llevarán ninguna insignia, slogan o color relacionado con el partido Morena, afirmó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“¿Qué van a llevar en el uniforme?, un escudito de Sinaloa, nada de que traigan ahora el “Puro Sinaloa”, nada de eso, es más ya di instrucciones para que me cambien el color de la papelería del estado, no sé a quien se le ocurrió, yo firmó y parece que estoy firmando una hoja de Morena y no una de Gobierno”, comentó.

“¿Por qué?, porque el gobierno no es propiedad de nadie, es del pueblo, vamos a evitarlo y evitar en lo posible, el calzado no tiene problema, va ser, solamente tiene que llevar aquí (señala la parte enfrente del calzado)”.

Sobre los uniformes que están próximos a entregarse e iniciar su canje antes de comienzo del ciclo escolar, el Secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel señaló que los uniformes sólo llevarán el escudo de Sinaloa, al igual que el calzado que se está licitando.



- ¿Los demás artículos escolares que se pudieran estar licitando no van a contener este tipo de logo?

- Los uniformes van meramente con el logo como lo comentó el Gobernador, no hay ninguna publicidad de nada, solamente del Estado de Sinaloa, e igual los uniformes.



“Ya estamos por sacar la convocatoria para que comiencen los canjes para antes del inicio de clases, ya los diferentes textileros ya van terminando con su inventario para comenzar el canje, entonces todo va en orden”, detalló.

El titular de Economía señaló que son 903 mil uniformes de nivel básico que se entregarán a partir del próximo 15 de agosto, dos uniformes por cada alumno y alumna, y resaltó que ningún artículo escolar llevará un logo referente al gobierno actual.

“No, no hay ningún tema de logo, como lo menciona el Gobernador, el tema de algo que se platicó que iba a salir un logo, cambiaría a la ilegalidad, pero no hay ninguna complejidad ni nada”, dijo.

En este sentido, el Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que se está buscando que para el próximo año los uniformes lleguen a los hogares de las y los alumnos, y que los padres de familia o tutores no tengan la dificultad de ir a los Centros de Canje.

La aclaración por parte de Gobierno estatal, se dio después de que Noroeste cuestionara la irregularidad de la convocatoria de licitación, y si los uniformes a entregar contendrían este tipo de logo.

Fue el pasado, 17 de julio cuando Noroeste expuso que la convocatoria para el nuevo calzado deportivo escolar de nivel preescolar estaba dentro de la irregularidad ya que ya que según el Artículo 5 de la Ley de Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares del Estado de Sinaloa, tanto el calzado como los uniformes no deben contener nombre, colores, logotipos, slogans o frases que hayan sido utilizadas en campaña política o sean parte de la identidad del servidor público o la administración en turno.

Después de esto, se realizaron cambios en el diseño del calzado deportivo escolar, retirando el logo Sinaloa Gobierno del Estado en letras guindas.