Unión de Comerciantes de Culiacán prevé nueva ola de cierres de comercios al inicio del 2027

La crisis de violencia que enfrenta Culiacán podría provocar un tercer cierre masivo de negocios al comenzar 2027, con lo que más de 5 mil establecimientos formales e informales habrían bajado sus cortinas en el Municipio, advirtió Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán.

Señaló que han recibido información de comerciantes que consideran insostenible mantener sus establecimientos abiertos ante la caída de las ventas y los gastos de operación que deben cubrir, después de más de dos años de afectaciones por la violencia.

“Muy posiblemente ingresando al 2027 se genere un tercer cierre masivo de negocios en el municipio de Culiacán. Recordemos que ya se han presentado en distintas ocasiones, desde que inició esta ola de violencia en el municipio y estaremos alcanzando si esto se concreta más de 5000 negocios que van a bajar cortinas formales e informales”, advirtió.

Explicó que muchos de los negocios que todavía operan se encuentran en condiciones de quiebra técnica, pues tienen mercancía y mantienen abiertas sus puertas, pero no generan ingresos suficientes para sostener sus actividades.

“Los que se encuentran operando en estos momentos lo están haciendo con una quiebra técnica. La quiebra técnica significa que están abiertos, tienen mercancía, pero no tienen ventas suficientes para poder operar”, explicó.

A las bajas ventas se suma el incremento en los costos de operación, particularmente en las rentas de los locales comerciales.

Sánchez Beltrán indicó que algunos propietarios de inmuebles no han considerado las condiciones económicas que enfrenta el sector e incluso han aumentado los precios entre 10 y 20 por ciento.

“Desafortunadamente, muy pocas personas o empresarios no han tenido la sensibilidad hacia el sector, por las circunstancias que estamos viviendo y no han disminuido las rentas, incluso algunos han tenido una tendencia a la alta del 10 hasta el 20 por ciento”, manifestó.

La crisis todavía no ha tocado fondo, advirtió, y cuestionó que, pese al tiempo transcurrido desde el inicio de la ola de violencia, no se hayan generado programas de apoyo suficientes para atender las afectaciones económicas.

“Estamos en un problema que se ha ido agudizando gradualmente y no ha habido una respuesta contundente o como debieran las circunstancias por parte de las autoridades”, expresó.

Aunque reconoció que existen programas estatales y municipales de apoyo, consideró que son insuficientes para responder a la situación actual, por lo que pidió al Gobierno estatal destinar mayores recursos en el presupuesto de 2027 para la reactivación económica y la tecnificación del sector.

También solicitó gestionar ante el Gobierno federal un presupuesto extraordinario para Sinaloa, similar al que recibió Michoacán por mil 300 millones de pesos adicionales a su presupuesto, para enfrentar las consecuencias económicas de la violencia.

Sánchez Beltrán estimó que durante el primer trimestre de 2027 podrían perderse hasta 4 mil empleos en Culiacán, debido a los cierres de establecimientos y las dificultades que enfrentan los negocios para mantenerse en operación.

“Para poder reincorporarnos y evitar más cierre de negocios y despedir a más personal, porque la estimación es que podamos desafortunadamente rebajar hasta 4 mil trabajadores en el primer trimestre del 2027”, indicó.

A la par, señaló que la crisis ha impulsado el crecimiento del comercio informal, que estimó en 300 por ciento en distintas zonas de la ciudad.

Explicó que algunas familias han comenzado a vender en la vía pública ante la falta de ingresos, mientras que comerciantes establecidos también han optado por trasladarse a la informalidad para reducir sus gastos.

Esta situación, agregó, representa una competencia para los negocios formales, pues los vendedores en la vía pública pueden ofrecer descuentos de entre 20 y 30 por ciento al no tener que cubrir los mismos costos de operación.