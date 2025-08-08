$!Unión Ganadera de Sinaloa sin reporte oficial sobre muertes de cabezas ante sequía

La Unión Ganadera Regional de Sinaloa no cuenta con reportes oficiales sobre muertes de cabezas de ganado como consecuencia del periodo de sequía que atraviesa la región. El dirigente pecuario, José Alfredo Sainz Aispuro, reconoció que el ganado adelgazó, los ganaderos vendieron cabezas e incluso se redujeron los inventarios para poder subsistir en medio del estiaje. “Tuvimos algunas bajas, es probable, pero reportadas oficialmente no tenemos un dato oficial. Es por ello que tomamos medidas preventivas para mitigar los efectos de la sequía almacenando forrajes”.

“Estamos en comunicación con las asociaciones ganaderas, pero hasta ahorita no hay un dato oficial, no podemos decir que hubo mortandad. Hubo bajas, el ganado sí se adelgazó y en ese sentido no podemos precisar las bajas que hubo, tal vez sí se vendió ganado, los inventarios también tuvimos que bajarlos por la falta de forrajes”, explicó Sainz Aispuro. Abundó que la reducción en los inventarios obedecen a que hay ganaderos que poseen más cabezas de las que pueden cuidar, por lo que tienen que desprenderse de algunas. “Bajamos el inventario, el gasto ganadero al contar con más de lo que podamos mantener muchas veces tenemos que buscar el punto de equilibrio, pero para ello todo aquel ganadero debemos tomar acciones o medidas preventivas”, dijo. Aunque cuentan con abrevaderos en las zonas rurales para abastecer a las reses, comentó, la falta de lluvias en los últimos años provocó que este año no fuera suficiente contar con estas reservas.