Unipol abre inscripciones para licenciaturas y posgrados del ciclo 2026-2027

La Universidad de la Policía mantiene abierto el proceso de inscripción para el ciclo escolar 2026-2027, cuyas actividades académicas iniciarán el próximo 4 de septiembre, informó el rector de la institución, José Carlos Álvarez Ortega.

El funcionario invitó a personas interesadas en cursar estudios de licenciatura o posgrado a integrarse a la oferta educativa de la Universidad, la cual, aseguró, está dirigida tanto a integrantes de corporaciones policiales como al público en general.

De acuerdo con Álvarez Ortega, alrededor del 50 por ciento de la matrícula de la institución está integrada por elementos que ya forman parte de corporaciones de seguridad, mientras que el resto corresponde a estudiantes civiles.

La oferta académica incluye las licenciaturas en Criminalística y en Derecho y Seguridad Pública, esta última en modalidad en línea. Además, ofrece las maestrías en Seguridad Pública e Investigación Criminal.

En el nivel doctoral, la Unipol cuenta con los programas en Seguridad Pública y Ciencias Policiales, así como en Sistema de Justicia Penal.

El Rector destacó que la universidad cuenta con docentes especializados en seguridad pública y justicia, y señaló que la institución busca formar profesionistas tanto para el servicio público como para otros ámbitos relacionados con estas disciplinas.

Las personas interesadas pueden solicitar información directamente en el campus de la Universidad de la Policía, ubicado sobre la carretera a Navolato, o consultar la convocatoria a través de los canales oficiales de la institución.