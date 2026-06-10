Universidad Rosario Castellanos tendrá modalidad presencial en Sinaloa a partir de septiembre

A partir de septiembre de 2026, la Universidad Nacional Rosario Castellanos impartirá clases presenciales en Sinaloa, luego de que la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde firmara un convenio de colaboración con esta institución de educación superior impulsada por el Gobierno federal.

Durante el acto protocolario, realizado en Culiacán, la Mandataria estatal y el secretario general de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Antonio Méndez Hernández, formalizaron el acuerdo que permitirá que la institución opere bajo un modelo presencial en las instalaciones de la Ciudad Educadora y Sustentable del Saber.

A este acto no se convocaron a medios de comunicación y se desarrolló de manera privada.

Actualmente, la Universidad cuenta con una matrícula de 200 alumnos sinaloenses que cursan sus estudios a través de la modalidad en línea en tres programas académicos: Licenciatura en Desarrollo y Seguridad Ciudadana, Licenciatura en Administración y Comercio, y Licenciatura en Psicología.

Yeraldine Bonilla destacó que la llegada presencial de esta universidad representa una oportunidad para ampliar la oferta educativa en la entidad y acercar la educación superior a jóvenes que enfrentan dificultades económicas o geográficas para continuar sus estudios.

“Para nosotros representa mucho poder tener estas universidades en los municipios donde más se han necesitado, donde los jóvenes necesitan que estén cerca las escuelas, para poder seguir trazando su camino, su futuro”, expresó.

Antonio Méndez Hernández señaló que la educación es una herramienta fundamental para transformar realidades y reconoció la disposición del Gobierno de Sinaloa para facilitar la instalación de la universidad en la entidad.

“Esta firma de convenio es en beneficio de todos los jóvenes de Sinaloa. Hoy para nosotros es un día de fiesta porque la educación transforma realidades y transforma países”, manifestó.

La Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, afirmó que el convenio fortalece las opciones de educación superior para jóvenes que por diversas circunstancias abandonaron sus estudios, al ofrecer un modelo flexible y con beca del 100 por ciento.

“Hoy es un día muy significativo para Sinaloa porque la oportunidad que se brindará a través de esta universidad multimodal y flexible permitirá que aquellos jóvenes puedan tener la oportunidad de retomar la educación superior”, indicó.

En la firma del convenio participaron también funcionarios del Gobierno estatal y representantes académicos de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.