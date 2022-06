$!Universidades para el Bienestar violan derechos laborales de docentes

Y como el profe Alejandro, al menos otros 119 trabajadores habrían sido despedidos, entre maestros, coordinadores y asistentes académicos en 52 sedes, según un censo calculado por los mismos maestros, ya que no hay una cifra oficial otorgada por la institución. Sin embargo, estiman que pueden ser aproximadamente 150 empleados dados de baja, mayoritariamente al mes de julio de 2021.

Después de dos años laborando para la sede Xochimilco de la Universidad del Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) en la Ciudad de México, el maestro Alejandro Águila Martínez ya no fue convocado para continuar impartiendo clases. No recibió un finiquito, ni el resto de las prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo como término de una relación laboral. Ni siquiera recibió una explicación por parte del Organismo Coordinador de las UBBJG sobre su baja laboral.

“Pero ya con el tiempo nos fuimos dando cuenta que eran cosas que se inventaba la coordinadora, la directora general, no sé quién las inventaba, como para irnos amenazando”, lamentó Alejandro.

Con lo señalado en estos documentos, el profe Alejandro sintió que su situación laboral tenía certeza. Además de las promesas de apoyo para comprar viviendas a aquellos maestros que tuvieran que trasladarse a sedes que no estaban cerca de su localidad de residencia.

Convenios de colaboración por contratos

Cuando ingresó como profesor de la sede Xochimilco, Alejandro tuvo que firmar un documento en el que se establecían sus obligaciones como trabajador, pero no incluía los derechos que tenía como tal. Además cada cambio de ciclo escolar, ya sea semestre o cuatrimestre, lo volvía a firmar. Sin embargo, a diferencia de otros empleados, esto lo hacía ya que había prestado los servicios.

“Normalmente los daban a finales, al final, digamos ya que se terminaba el convenio. Nos pagaban y ya nos daban al final a firmar convenios, a firmar los recibos”, explicó.

Es decir, Alejandro al igual que otros profesores, se presentaba a trabajar durante el semestre, cumplía con las obligaciones establecidas de dar sus horas de clase, prácticas y lo que correspondiera con el alumnado; quincenalmente recibía su pago, pero hasta el final del semestre recibía el convenio de colaboración fechado al principio del periodo de clases y los recibos con las fechas correspondientes de las quincenas, pero emitidos meses después. Aunado a ello no se quedaban con ninguna copia, ni siquiera con la firmada por las autoridades de las UBBJG.

Los recibos y convenios se los otorgaban a finales de cada ciclo escolar, pero con fechas de meses anteriores. Por ejemplo, si el 15 de diciembre acababan las clases, les pedían que para ese día estuvieran firmados los convenios y los recibos de pago porque no les volvían a depositar hasta el nuevo inicio de clases.

Cuando inició la pandemia de Covid-19, los docentes empezaron a recibir los convenios de colaboración y los recibos vía correo electrónico, pero al igual que en ocasiones anteriores, no se quedaban con un acuse firmado.

“En un principio nos decían que los podíamos digitalizar pero después nos dijeron no”, recordó. Les pidieron que los mandaran por paquetería. Luego les dijeron que los imprimieran, firmaran y los llevaran a las sedes donde impartían clases.

Adicionalmente, aunque los pagos estaban establecidos de forma quincenal también hubo irregularidades para recibirlos. En un principio el profe Alejandro tardó de dos a tres meses para tener percepciones por su trabajo como docente; después a veces se retrasaban con los pagos.

“Porque tal cual no hay una nómina”, criticó. “Nunca firmamos nómina, no firmamos nómina, no aparecíamos como tal registrados frente a la Función Pública que era otra cosa”.



¿Quién paga los impuestos?

Cuando ingresó como docente, a Alejandro le pidieron que se diera de alta en Hacienda, tramitó su firma electrónica para poder emitir facturas de pago, pero ya que tenía todo completo le dijeron que siempre no. Pero cuando se retrasaba el depósito de la quincena les reiteraban que debían darse de alta en el SAT para que los maestros les dieran un recibo y así les pagarían.

“Entonces eso fue una motivación de muchos que dijimos, bueno si con eso me pagan, sí yo me doy de alta en el SAT, entonces sí muchos nos dimos de alta en el SAT, pero ya cuando por fin nos pagaron nos dijeron que no era necesario que nosotros le diéramos un recibo, entonces no”, recordó.

Mientras trabajó como profesor, Alejandro no vio en sus recibos de pago algún tipo de descuento que indicara el pago de impuestos por su labor por parte de la Universidad, ni tampoco que fueran enteradas cuotas al Seguro Social, por lo que se asesoró con un contador que le explicó que como era trabajador, la Universidad tenía que hacerse cargo de pagarlos.

“En la universidad nos dijeron que ahorita como por el momento se estaba pagando por medio del presupuesto, que no era necesario que se reportara, que se pagara impuesto”. Pero en su declaración anual sí lo reportó como un ingreso, el cual no le generó impuestos.

Los recibos de pago que firmaban cada final de semestre no mostraban las prestaciones o descuentos correspondientes como trabajadores. Esto generó mayor inquietud con el inicio de la pandemia de Covid-19; la respuesta que obtuvieron fue que sí les darían seguridad social, primero a estudiantes y posteriormente a los trabajadores, pero no fue así.