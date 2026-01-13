$!Universitarios jubilados bloquean el Bulevar Pedro Infante, frente al Congreso de Sinaloa

Universitarios jubilados realizaron la mañana de este martes un bloqueo parcial del Bulevar Pedro Infante, a la altura del Congreso del Estado de Sinaloa, para exigir ser atendidos por diputadas y diputados locales.
De acuerdo con los manifestantes, la protesta se llevó a cabo luego de que señalaron no haber sido recibidos por legisladores, a pesar de haber solicitado diálogo para exponer sus demandas, tales como la salida del actual Rector Jesús Madueña Molina.
Durante la movilización, el tránsito vehicular se vio afectado de manera parcial, ya que los manifestantes se colocaron sobre la vialidad frente al recinto legislativo, lo que generó congestionamiento en la zona.
Minutos después del inicio del bloqueo, los universitarios jubilados comenzaron a permitir el paso intermitente de los vehículos, aunque la vialidad permaneció ocupada parcialmente.
Posteriormente, a los manifestantes se les dio acceso al Congreso del Estado, por lo que el bloqueo fue retirado y la circulación en el Bulevar Pedro Infante se normalizó.