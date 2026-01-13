$!Universitarios jubilados bloquean el Bulevar Pedro Infante, frente al Congreso de Sinaloa

Universitarios jubilados realizaron la mañana de este martes un bloqueo parcial del Bulevar Pedro Infante, a la altura del Congreso del Estado de Sinaloa, para exigir ser atendidos por diputadas y diputados locales.

De acuerdo con los manifestantes, la protesta se llevó a cabo luego de que señalaron no haber sido recibidos por legisladores, a pesar de haber solicitado diálogo para exponer sus demandas, tales como la salida del actual Rector Jesús Madueña Molina.