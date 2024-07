Integrantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes presentaron iniciativas de reforma a la Ley Orgánica de la institución, celebrarán una reunión con el Congreso del Estado en miras de avanzar en dicho proceso de reforma, informó el profesor de la Facultad de Psicología, Arturo Nevarez.

El Movimiento Democrático Universitario, conformado por estudiantes, docentes y trabajadores jubilados y activos en la UAS, elaboraron 12 de las 36 iniciativas de reforma a la Ley Orgánica que recibió el Poder Legislativo.

“La próxima semana, ya tenemos una cita con la Comisión de Educación, hace dos días hicimos una solicitud para que nos informe cuál es el estado que guarda el proceso legislativo de las 36 iniciativas que se han presentado hasta el momento”, precisó el docente Nevarez.

“Nosotros vamos a coadyuvar para que el Congreso lleve a cabo una consulta a los universitarios, a la comunidad universitaria, no solo al Consejo Universitario, como en su momento lo planteó el ex Rector Jesús Madueña Molina, la universidad no son quienes administran a la universidad, la universidad no es un órgano de gobierno, la universidad somos los más de 180 mil universitarios que formamos parte de los distintos sectores”.

No obstante, aseguró que también intentarán entablar un diálogo con las autoridades de la UAS, a quienes exhortaron para que muestren apertura en este proceso, e incluso que colaboren, ya que eso sería lo ideal.

Ana Luz Ruelas, docente en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, destacó que las iniciativas presentadas por ella y sus colegas, van encaminadas a reformar al Tribunal Universitario, para que sea un órgano autónomo que defienda los derechos de los universitarios.

“Esa figura del Tribunal Universitario, hasta hoy, ha sido omisa en atender el sinfín de quejas de los universitarios. Desde violaciones a la libertad de expresión, hasta violaciones a los derechos laborales”, acusó.

Sobre ello, lamentó que al interior de la casa de estudios se perciba un ambiente de represión a la diversidad de ideas, pues en su defecto existe el riesgo de sufrir castigos.

“No es posible que los profesores y los estudiantes, a día de hoy, estén trabajando con miedo, amenazados de que, en cualquier momento, un simple secretario administrativo llegue y le advierta que haga tal o cual cosa”, recriminó Ana Luz Ruelas.

Florina García Bórquez, trabajadora jubilada de la institución, señaló que una de las principales peticiones es que las autoridades de la UAS vuelvan a ser elegidas mediante el voto universal, mecanismo eliminado con la última reforma a la Ley Orgánica, durante el Rectorado de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

“Ellos, Cuén y su gente han criticado mucho de que traían bandas y compraban votos, etcétera, antes de que él se apoderara de la UAS, él se hizo Rector con esa Ley Orgánica, y fue el último que trajo, creo, hasta la Banda El Recodo”.