Consejeros maestros, alumnos y directores de la Universidad Autónoma de Sinaloa levantaron la voz para defender la autonomía universitaria que consideran amenazada por la Ley General de Educación Superior, la cual, advierten, podría regresar a la institución educativa a una “época oscura”.

“A mí me tocó la UAS del derroche, la UAS del desorden, donde no había clases, la UAS de la huelga, yo salía de mi pueblo con la mochila en la mano y encontraba las puertas cerradas con una bandera a cuadros, esa UAS yo no la quiero, ni muchos la queremos”, sostuvo el consejero director de la Facultad de Contaduría y Administración, Víctor Manuel Mizquiz Reyes.

”La Universidad es grande, se ha formado en la lucha y tenerla como la tenemos hoy ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo”.

De acuerdo a un comunicado, la consejera alumna de la Preparatoria Rosales, Lidia Quetzal Martínez, expuso que su mamá le platicó de la etapa no agradable de la UAS cuando había huelgas, las instalaciones y mobiliario estaban en malas condiciones y se cancelaban clases cuando había elección de directores y de Rector.

“Con honor y sinceridad puedo compartirles que la UAS ha cambiado, adoro a mi Universidad Autónoma de Sinaloa por muchas razones, por muchas cosas y oportunidades nobles que me ha brindado... quiero que siga así, la UAS debe seguir avanzando, la UAS no debe ir para atrás... un rotundo no a que se violente la autonomía de la UAS”, manifestó Lidia Quetzal.