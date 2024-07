“No entra nadie a la universidad, si no existe alguien que, sin tener autoridad legal, formal, lo determine. Entonces, tenemos que recuperar a la universidad, y la tenemos que recuperar empezando por el derecho elemental de poder nosotros proponer a nuestras autoridades”, denunció Medrano Palazuelos.

“Consideramos que la situación de cómo se viene trabajando, que es a través de una comisión de postulación permanente, que es más bien un filtro que está siendo utilizado para poner las personas a concurso, pero son aquellas personas que tienen ciertos perfiles, que van así como para ensamblarse en un proyecto que no es propiamente el universitario”.

“A pesar de que cada vez es más amplia y común la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la universidad, la institución no contempla acciones afirmativas para subsanar los equilibrios relativos a las condiciones estructurales, que hacen más difícil su proceso de formación académica , así como su incorporación en cargos directivos y de toma de decisiones”.

Por otro lado, sacó a colación la necesidad de promover y afianzar la igualdad entre hombres y mujeres en la universidad, pues aunque es un tema que ha avanzado en los últimos años, no tiene un respaldo en la Ley Orgánica actual.

Su compañera de iniciativa y facultad, la profesora Ana Luz Ruelas, comentó que el actual método para escoger a las autoridades no asegura que lleguen los mejores perfiles.

“Las universidades, las autoridades universitarias están obligadas a la observancia, cumplimiento y adecuación, en todas las actividades de la vida universitaria, de la paridad de género”

En ese sentido, Arturo Nevárez Hernández, de la Facultad de Psicología, asentó que esta equidad no solo debe plasmarse en los puestos de la administración central, sino en cada espacio de la UAS.

“Que las mujeres ocupen el 50 por ciento de los espacios, no solamente en la administración estatal, sino en las administraciones de las unidades académicas, y también en los órganos de cogobierno, el Consejo Universitario y el Consejo Técnico”.

Respecto al tema de la rendición de cuentas en la institución, criticó que actualmente hay vacíos legales que no garantizan un adecuado uso de los fondos con los que opera la casa de estudios, razón por la que es urgente reformar a la UAS.

“Ingresos propios que, hay que decirlo, no le rinden cuentas a nadie, en el marco de la pseudo autonomía, donde ellos consideran que la universidad no tiene por qué rendirle cuentas a absolutamente a nadie porque no son recursos federales, dicen, que solamente a los recursos federales están dispuestos a rendir cuentas. Aquí vemos que hay otro vacío legal en nuestra Ley Orgánica”.

El docente Samuel Ojeda, en la Facultad de Historia, expresó que la universidad debe abrirse a los cambios necesarios para afrontar sus problemas actuales. Por ello, recalcó que no pueden ni deben retomar asuntos del pasado, sino pensar en el futuro de la institución.

“Habemos miles de voces silenciosas en esta universidad, que tenemos que decir sobre lo que sentimos, sobre lo que somos y sobre lo que queremos en esta universidad”, manifestó.

“Necesitamos una Ley que no quiera volver al pasado, que no quiera resolver las circunstancias del hoy, situaciones conflictivas, problemáticas de universidad, pero que también anclándose en pasado, presente e ideas de futuro, proyecte a la universidad”, expuso Samuel Ojeda.