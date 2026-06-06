Uno de cada cuatro sinaloenses aún no gana lo suficiente para cubrir la canasta básica

En Sinaloa, uno de cada cuatro habitantes continúa sin percibir ingresos suficientes para comprar la canasta básica alimentaria, pese a que la entidad registró una ligera mejora en los indicadores de pobreza laboral durante el primer trimestre de 2026.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 25.6 por ciento de la población sinaloense se encuentra en situación de pobreza laboral, es decir, sus ingresos provenientes del trabajo no alcanzan para cubrir el valor monetario de la canasta alimentaria.

La cifra representa una reducción mínima respecto al mismo periodo de 2025, cuando el porcentaje era de 25.7 por ciento, lo que significa una disminución de apenas una décima de punto porcentual.

A nivel nacional, la reducción fue más significativa, al pasar de 33.9 a 30.7 por ciento de la población con ingresos laborales insuficientes.

El reporte señala que el ingreso laboral real promedio por persona en Sinaloa aumentó 2.8 por ciento en comparación con el primer trimestre del año pasado, al pasar de 3 mil 891.78 pesos a 4 mil 000.78 pesos mensuales, un incremento de 109 pesos.

Sin embargo, el crecimiento del ingreso en la entidad quedó por debajo del promedio nacional, donde el aumento fue de 7.4 por ciento.

En el comparativo nacional, Sinaloa se ubicó en la posición 15 entre las entidades con menor incidencia de pobreza laboral, por debajo del promedio del país.

Aunque los indicadores muestran una ligera mejoría, alrededor de una cuarta parte de la población sinaloense continúa sin contar con ingresos suficientes para garantizar el acceso a la alimentación básica.