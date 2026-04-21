$!Urbanismo social: La apuesta por la paz y la equidad desde las aulas de la UAS

Bajo la premisa de que la arquitectura y el urbanismo son herramientas fundamentales para la reconciliación social, el arquitecto y urbanista colombiano Carlos Mario Rodríguez presentó la conferencia “El urbanismo como instrumento para la construcción de equidad social y un medio para conseguir la paz” en el Auditorio Germán Benítez de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Ante una audiencia compuesta por estudiantes, académicos y autoridades como Armida Llamas Estrada, directora de la Facultad, y Simei Cebrieros Raygoza, titular del Instituto Municipal de Planeación, Mario Rodríguez compartió la experiencia de transformación de Medellín, ciudad que pasó de tasas de violencia extremas en los años 80 a convertirse en un referente mundial de innovación urbana.

Durante su intervención, enfatizó que el valor real de una intervención urbana no reside en el cemento, sino en lo intangible, como las relaciones sociales y la dignidad que se devuelve a los ciudadanos.

“Hacer un parque o un edificio es una experiencia de oficio, pero construir escenarios que permitan que esos espacios nos comuniquen es lo contenido, lo que realmente tiene valor”, señaló Mario Rodríguez.

Destacó cinco políticas públicas esenciales para cualquier ciudad, haciendo hincapié en que la ciudad no se transforma con proyectos aislados, sino con políticas integrales que incluyan planificación urbana-rural, movilidad con equidad y la generación de oportunidades que arrebaten a los jóvenes de las armas mediante el arte, la cultura y el deporte.