Urge cambio de estrategia ante robo de vehículos en Culiacán, advierte regidora

CULIACÁN._ La regidora Erika Sánchez Martínez urgió a las autoridades a cambiar la estrategia para atender el delito de robo de vehículos en Culiacán, tras el repunte de este delito y la falta de resultados concretos pese a la presencia de seguridad.

La funcionaria municipal subrayó que en los últimos cinco días se reportaron más de 80 autos robados en distintos puntos de la ciudad, mientras que en lo que va del año la cifra ya ronda los 4 mil, sin que se haya detenido a una sola persona.

“Es lamentable que... a pesar de la presencia... de fuerzas federales, de grupos especiales, obviamente de las policías municipales y estatal.... los índices de robo de vehículo no descienda y no nada más eso, que haya tanta impunidad”, declaró.

“Claro que se necesita un cambio de estrategia. En ese sentido se necesita mayor inteligencia por parte de nuestras fuerzas para que podamos disminuir (el delito)”, dijo.

Sánchez Martínez explicó que en diferentes ocasiones las autoridades anuncian la recuperación de automóviles robados, pero no aclaran bajo qué circunstancias fueron localizados ni si existe una investigación que permita dar con los responsables.

“De repente nos anuncian las autoridades que encuentran vehículos pero no nos dicen cómo y al día de hoy no han agarrado a nadie, es total impunidad, no hay una persona que hayan agarrado por el robo de vehículo”, destacó.

Advirtió además que el robo de vehículos en Culiacán ya no distingue entre modelos ni gamas, pues afecta tanto a unidades recientes como a autos de años anteriores.

“Lamentablemente el robo de vehículo que está en todos lados te puede pasar en cualquier lugar y le puede pasar a cualquier porque ya no importa la gama, el año en el que sea el carro. Ahorita nos roban a todos”, apuntó.

La regidora llamó al secretario de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Bravo Martínez a transparentar las acciones que se están implementando.

“El secretario de Seguridad pública hablarnos de cómo son los operativos, que están realizando, en qué áreas. Si están, ¿dónde hay mayor incidencia delictiva? ¿Qué ha cambiado, están mandando otro tipo de operativos?, ¿se está sintiendo la policía de proximidad en las diferentes colonias?”, solicitó.